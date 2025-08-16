Amerikance oduševio potez Nikole Jokića: "On je lud čovjek"

Pogledajte šta je Nikola Jokić uradio i čime je oduševio Amerikance. Prate svaki njegov korak na meču Srbije.

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je bez ikakvih problema Češku (113:84) i tako se plasirala u finale Superkupa u Minhenu protiv j. Kao i na skoro svim pripremnim utakmicama Srbije ovog ljeta, igra se "vrtila" oko najboljeg igrača svijeta Nikole Jokića koji je na kraju imao učinak od 12 poena, četiri skoka i šest asistencija, što iako je daleko od njegovih NBA prosjeka, bilo je dovoljno da oduševi sve u NBA ligi.

Vidjeli smo neke njegove sjajne poteze, između ostalog i kako je uspio da pogodi trojku uz faul, ali Amerikance je ipak najviše oduševilo jedno njegovo dodavanje sredinom treće dionice. Pogledajte o čemu se radi:

JOKIC IS INSANE



This is about to be another all time season pic.twitter.com/9KhaRXLvUE — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)August 16, 2025

"Jokić je lud... Ovo će biti još jedna sezona za pamćenje", napisano je na nalogu navijača Denvera, koje je raspametilo njegovo dodavanje "šamaranjem" lopte pri izvođenju auta, kada je bez gledanja pronašao Aleksu Avramovića i tako otvorio kontru srpske reprezentacije.

Nažalost, nije Avramović odmah išao na poene i zato se taj potez i ne računa u statistiku, ali Jokić svakako i ne igra za nju, samo mu je bitno da se zabavi i pobijedi.

Šta je Pešić rekao poslije meča Srbije?

Iako je Srbija ostvarila ubjedljivu j, selektor Svetislav Pešić imao je šta i da zamjeri svojim igračima koje je u jednom trenutku i "naribao" na tajm-autu.

"Nemamo kontinuitet igre u odbrani. Tu moramo puno da radimo. Šta da vam kažem... Češka je protivnik koji nama ne treba da zadaje neke probleme, ali je cilj bio da vidimo koliko dalje možemo da idemo u nekim svojim zadacima. Malo smo se opustili u tom prvom poluvremenu. U drugom smo podigli intenzitet i ozbiljnost u odbrani i onda je to izgledalo dobro. Idemo iz utakmice u utakmicu. Vidite da svi igraju, moramo da radimo na odbrani puno", rekao je Pešić za Sportal poslije meča.

Kakva je situacija sa Micićem?

"Pa ništa... Još je u tom oporavku. Vidjećemo, to je malo bolje, ali vidjećemo da počne da igra pet na pet".

Finale Superkupa u Minhenu igra se večeras od 20.45.

