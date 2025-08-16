Kad "orlići" igraju za titulu na Eurobasketu?

Srbija i Litvanija danas od 19 časova igraju za zlatnu medalju na Eurobasketu. TV prenos moguć je na samo jedan način.

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (U-16) izborila je finale Eurobasketa sjajnom igrom protiv Slovenije. Srpskii talentovani košarkaši pobijedili su Sloveniju ubjedljivo (90:58) i time su poslali poruku da su došli po zlato u Tbilisi, i da se neće zadovoljiti bilo čim manje.

Međutim, to neće biti lako, protivnik u finalu je Litvanija koja takođe igra sjajan turnir, a odluka će pasti danas od 19 časova. Direktan TV prenos nije dostupan, ali biće obezbijeđen na YouTube platformi "FIBA Basketball".

Interesantno je da ćemo odmah poslije tog meča gledati susret seniorske reprezentacije Srbije protiv Njemačke u finalu Superkupa u Minhenu. Na taj način Srbija bi mogla danas da osvoji dva turnira i da pokaže da je favorit na Eurobasketu 2025, kao i da ima i novu generaciju "klinaca" koji nas čekaju za nekoliko godina u "A" selekciji.

"Odigrali smo pravu mušku utakmicu, koncentrisani od početaka do kraja. Nismo dali Slovencima prostora za bilo kakvu njihovu igru. Svaki igrač je dao maksimum, odradio šta smo se dogovorili. Željeli smo mnogo više finale od njih i zato je tolika razlika. Sada treba da se oporavimo što prije i da se što bolje spremimo za finale, damo sve od sebe i pokušamo da osvojimo zlato protiv odlične ekipe Litvanije", rekao je selektor kadeta Stevan Mijović.

Ko igra za kadete Srbije na Eurobasketu?

Na spisku selektora Stevana Mijovića za U-16 turnir u Tbilisiju su sledeći košarkaši:

Luka Galić (krilo)

Vuk Stepanović (plejmejker)

Ognjen Simjanovski (plejmejker)

Marko Veselinović (krilo)

Matija Lukić (bek)

Vaso Šaponjić (krilni centar)

Luka Miladinović (centar)

Petar Bjelica (krilni centar)

Nikola Kusturica (bek)

Lazar Miličić (krilo)

Luka Janjušević (krilni centar)

Luka Pavlović (plejmejker)

Najbolji strijelac srpskog tima na ovom turniru je Nikola Kusturica, košarkaš Barselone, koji ima prosjek od 20,3 poena po meču, 6,7 skokova Za njim slijedi Ognjen Simjanovski sa 17,5, a tu je i Petar Bjelica koji ima takođe dvocifren učinak od 13,3 poena, 9,8 skokova i 4,3 asistencije.

