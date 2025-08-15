Svetislav Pešić nezadovoljan uprkos pobjedi Srbije: "Nemamo kontinuitet igre u odbrani"

Selektor Srbije Svetislav Pešić vjeruje da njegov tim ima još mjesta za napredak.

Reprezentacija Srbije u još jednom meču postigla je više od 100 poena, ovog puta "orlovi" si bili mnogo bolji od oslabljene Češke. Ponovo je srpski tim imao veliku prednost naspram rivala, ali čini se da selektor Svetislav Pešić nije bio zadovoljan igrom svoje ekipe. Tokom meča, ali i posle susreta imao je niz primjedbi.

Srbija je dobro startovala, ali se poslije nekoliko minuta "uspavala". Uspijevala je Češka da smanji zaostatak nekoliko puta, a loša odbrana srpskog tima nije odgovarala legendarnom treneru. Već na tajm-autu imao je svašta da kaže svojim izabranicima, ali i poslije meča nije štedio riječi.

"Nemamo kontinuitet igre u odbrani. Tu moramo puno da radimo. Šta da vam kažem... Češka je protivnik koji nama ne treba da zadaje neke probleme, ali je cilj bio da vidimo koliko dalje možemo da idemo u nekim svojim zadacima. Malo smo se opustili u tom prvom poluvremenu. U drugom smo podigli intenzitet i ozbiljnost u odbrani i onda je to izgledalo dobro. Idemo iz utakmice u utakmicu. Vidite da svi igraju, moramo da radimo na odbrani puno", rekao je Pešić za Sportal.

Reprezentacija Srbije ovom pobjedom obezbijedila je meč u finalu protiv domaćina Njemačke. S druge strane, Češka će odmjeriti snage sa poraženom Turskom. "I jedni i drugi su u procesu priprema. Turci imaju fantastičnu ekipu. Za Nijemce nemam šta da kažem, oni su među najboljima. To su dvije ekipe koje će se sigurno boriti za jednu od medalja. Bilo je dobro što smo došli ovdje, igraćemo sa Nijemcima. Doživjeli su Turke, koji su bili tu. Nisu pobijedili, ali nisu najvažnije ove utakmice u smislu pobjeda ili poraza nego da rastu. Gledaju treneri, daju igračima šansu i tu mogućnost da se pokažu i prikažu", dodao je.

Kakva je situacija sa Micićem?

Selektor Pešić istakao je da je Srbija u velikom problemu jer je Vasilije Micić u periodu oporavka i pod znakom pitanja je da li će krenuti put Rige. "Pa ništa... Još je u tom oporavku. Vidjećemo, to je malo bolje, ali vidjećemo da počne da igra pet na pet", rekao je Pešić.

