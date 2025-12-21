"Rečeno nam je da stiže novi trener Partizana": Informacije stigle sa neočekivane strane

Trener Krke Dejan Jakara podijelio je svoja saznanja pred meč sa Partizanom.

Trener Krke Dejan Jakara oglasio se pred utakmicu protiv Partizana u 11. kolu ABA lige. Crno-bijeli će u ovoj utakmici biti oslabljeni, a prema informacijama slovenačkog stratega, stiže i novi trener.

Krka je trenutno posljednja u Grupi A sa skorom 2-7, dok je Partizan drugi sa 7-1. "Vremena za pripremu nije bilo mnogo, tako da ćemo se više fokusirati na sebe. Teško je pripremiti se za njih, jer ne znamo ko će uopšte igrati za njih. Sa novim trenerom su donekle promijenili sistem, ali imamo neke informacije da dolazi drugi trener", rekao je Jakara i dodao:

"Zato je važnije da mi analiziramo naše prethodne utakmice, da se dobro pripremimo i to prenesemo na parket. Znam da će energija biti prava, zato pozivam navijače da nas dođu podržati u što većem broju", rekao je trener Krke.

Šta se dešava u Partizanu?

Mirko Ocokoljić

Očekuje se da početkom naredne nedjelje na klupu Partizana zasedne Španac Đoan Penjaroja, pa će izgleda utakmica protiv Krke biti posljednja koju će voditi Mirko Ocokoljić.

"Krka je uvijek nezgodan protivnik i u Novom Mestu je tradicionalno teško igrati, pa je možda i dobro što se ovaj put meč igra u Ljubljani. Riječ je o ekipi koja, po kvalitetu igre koju prikazuje, zaslužuje bolju poziciju na tabeli. Imaju trenera koji izuzetno dobro vodi utakmice i često mijenja odbrane, što ih čini dodatno zahtjevnim rivalom. Njihov način igre je veoma interesantan i lično mi se dopada. Mi, međutim, moramo da u utakmicu uđemo maksimalno skoncentrisani i da učinimo sve kako bismo obezbijedili pobjedu", rekao je Ocokoljić.