Novi peh za Partizan: Ocokoljić ne može da računa na ključnog igrača, vraća se Džons poslije "fantomske" povrede

Košarkaši Partizana nastavljaju takmičenje u ABA ligi protiv Krke.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Krke u okviru 11. kola ABA lige, a meč je na programu u ponedjeljak od 17.00 časova. Trener Mirko Ocokoljić neće moći da računa na Šejka Miltona kome se inficirao žulj, dok se Tajrik Džons vraća u sastav poslije kraće pauze. Takođe, Mitar Bošnjaković ima problem sa povredom i neće moći da pomogne saigračima.

Ocokoljić je iznio je svoja očekivanja pred utakmicu koja će biti odigrana u Ljubljani i istakao da njegovi izabranici moraju u ovaj duel da uđu maksimalno koncentrisani.

"Krka je uvijek nezgodan protivnik i u Novom Mestu je tradicionalno teško igrati, pa je možda i dobro što se ovaj put meč igra u Ljubljani. Riječ je o ekipi koja, po kvalitetu igre koju prikazuje, zaslužuje bolju poziciju na tabeli. Imaju trenera koji izuzetno dobro vodi utakmice i često mijenja odbrane, što ih čini dodatno zahtjevnim rivalom. Njihov način igre je veoma interesantan i lično mi se dopada. Mi, međutim, moramo da u utakmicu uđemo maksimalno skoncentrisani i da učinimo sve kako bismo obezbedili pobedu", rekao je Ocokoljić.

Komentar pred meč dao je i Arijan Lakić.

"Posle teškog poraza u Kaunasu, vraćamo se ABA ligi. Krka je kvalitetna ekipa i igraju dobro. Protiv njih smo u Beogradu igrali egal utakmicu, tako da očekujem tešku utakmicu. Moramo da budemo fokusirani maksimalno i da se ne opuštamo nijedne sekunde", istakao je Lakić.

U prvom ovosezonskom susretu, Parni valjak je na domaćem terenu savladao Krku rezultatom 84:78.

