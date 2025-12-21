logo
NBA as opisao haotičnu utakmicu protiv Partizana: "To nikad nisam doživio"

NBA as opisao haotičnu utakmicu protiv Partizana: "To nikad nisam doživio"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Bajerna Spenser Dinvidi bio je šokiran atmosferom u Beogradskoj areni.

Košarkaš Bajerna o utakmici sa Partizanom Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan prolazi kroz tešku fazu u svom postojanju. Utakmica protiv Bajerna u 14. kolu Evrolige bila je jedna od najnevjerovatnijih u istoriji kluba, možda i košarke. Igrači Parnog valjka izviždani su, novi trener takođe, igrači suprotnog tima isto. Komentari o ovakvoj utakmici stižu sa različitih strana, a oglasio se i učesnik na terenu - Spenser Dinvidi.

Jedini koji su dobili ovacije od strane navijača Partizana bili su: bivši kapiten Vladimir Lučić i bivši igrač Ajzea Majk. Uspio je i Isak Bonga da iznudi po neki lijep gest Grobara, ali atmosfera u Beogradskoj areni bila je daleko od uobičajene. Partizan je pobijedio u toj utakmici, ali slavlje nije bilo dovoljno navijačima, pošto su košarkaši poslije meča ponovo bili izviždani. Jasno je stavljano do znanja da se odlazak Željka Obradovića neće lako oprostiti, a to je primijetila i bivša NBA zvijezda.

Dinvidi je u Bajern stigao tek krajem oktobra, ali se vrlo brzo uklopio u tim i pokazao iskustvo. Međutim i bogata karijera Amerikanca nije mu pružila da vidi bilo šta slično od onoga čemu je prisustvovao u prestonici Srbije.

"Srpska publika ima bogatu istoriju, to se moglo primijetiti pošto su bili bučni. Najzanimljivije mi je bilo to što ništa nisam razumio šta viču, ali sam znao da su bili ljuti. Bilo je ludo", reklo je pojačanje Bajerna u razgovoru za "Basketnjuz".

Međutim, Dinvidi je mogao da računa na podršku Srba u ekipi. Tako je prevod zatražio od Vladimira Lučića i Stefana Jovića i ponosno je otkrio da je saznao o čemu se radilo na tribinama Partizana u tom meču. "Očigledno je da je trener ostavio veliki trag", konstatovao je.

Morao je Amerikanac da prizna da je utakmica u Beogradu bila nesvakidašnja.

"Igrali smo protiv ekipe kojoj su domaći navijači zviždali u prvom poluvremenu, to nikad nisam doživio. Jednom u Filadelfiji su navijači zviždali igračima zato što gube, ali ne igračima od početka utakmice. Bilo je ludo naći se u tom trenutku tu", rekao je igrač Bajerna.

I Bajern ima problem u svom dvorištu. Iskusni Gordon Herbert je tokom ovog mandata već odsustvovao iz ekipe zbog bolesti, a nedavno je dobio i otkaz na mjestu prvog trenera zbog osam vezanih poraza u Evroligi, za koje, istini za volju, nije samo on kriv. Osvajač Svjetskog prvenstva u Manili bio je odsutan zbog bolesti, a po povratku na klubu nije uspio da promijeni ritam kojim je ekipe igrala dok ju je vodio Ti Džej Parker.

Tagovi

KK Partizan KK Bajern Evroliga košarka

