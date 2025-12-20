Bajern otpustio trenera: "On ni za šta nije kriv, ali moralo je ovako"

Bajern poslije istorijski neuspješnog niza ispratio trofejnog trenera Gordija Herberta.

Izvor: MN PRESS

Bajern je saopštio da se rastao sa trenerom Gordonom Herbertom (66), stručnjakom koji je njemačku reprezentaciju vodio do titule prvaka svijeta 2023. Kanadski stručnjak je bio šef struke Bavaraca u proteklih godinu i po i prošle sezone ih je vodio do plej-ina Evrolige.

Prema saopštenju Bajerna, dogovoren je sporazumni rastanak prije planiranog vremena, jer je ekipa iz Minhena trenutno pretposljednja na tabeli, sa skorom 5-12 i osam uzastopnih poraza. Bavarci za sobom imaju niz od sedam uzastopnih gostovanja i ni na jednom nisu pobijedili, a ove jeseni igrali su niz utakmica bez Herberta zbog zdravstvenih problema.

"Obje strane su naglasile da je ova, za obje strane žalosna odluka donesena u najboljem interesu tima i kluba", saopštio je Bajern.

Posljednji Herbertov meč na klupi bio je ubjedljiv poraz od Monaka, 77:103.

"Nadali smo se da će ispasti drugačije"

Na nedjeljnoj večernjoj ligaškoj utakmici u rasprodatoj dvorani u Kelnu protiv šestoplasiranog Bona (skor 6–5) ekipu će predvoditi aktuelni pomoćni treneri. Bajern se nada da će plan za novog trenera biti razjašnjen najkasnije u utorak i narednog meča Evrolige protiv Hapoela, u Minhenu.

Nekadašnji srpski reprezentativac, a sada sportski direktor Bajerna Dragan Tarlić objasnio je ovu odluku, koja nije neočekivana nakon što su Bavarci prvi put doživjeli osam uzastopnih poraza u Evroligi.

"Prije svega, želimo da se zahvalimo Gordiju na njegovom radu. Posebno prošle sezone, imao je veliku ulogu u porastu entuzijazma za košarku u Minhenu, ali, nažalost, u sportu postoje situacije u kojima je promena jedini put naprijed. Kadrovska situacija poslije ljeta sa Eurobasketom, povrede ključnih igrača, veoma nepovoljan raspored, kao i povremeno njegovo odsustvo zbog bolesti - ništa od toga nije Gordijeva krivica. Ipak, sada je svima jasno da smo stigli do sportskog raskršća i da smo u obavezi da timu, koji uvijek daje maksimum, pružimo novi impuls. Duboko žalimo zbog ovoga i obojica smo se nadali drugačijem ishodu. Ali pred nama su i dalje veliki ciljevi, a sezona Evrolige još nije ni na polovini. Vjerujemo u naš tim i nadamo se da će promjena probiti očigledne barijere i zapaliti novu iskru", dodao je Tarlać.

