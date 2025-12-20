Bajern otpustio trenera: "On ni za šta nije kriv, ali moralo je ovako"

Bajern poslije istorijski neuspješnog niza ispratio trofejnog trenera Gordija Herberta.
Bajern je saopštio da se rastao sa trenerom Gordonom Herbertom (66), stručnjakom koji je njemačku reprezentaciju vodio do titule prvaka svijeta 2023. Kanadski stručnjak je bio šef struke Bavaraca u proteklih godinu i po i prošle sezone ih je vodio do plej-ina Evrolige.
Prema saopštenju Bajerna, dogovoren je sporazumni rastanak prije planiranog vremena, jer je ekipa iz Minhena trenutno pretposljednja na tabeli, sa skorom 5-12 i osam uzastopnih poraza. Bavarci za sobom imaju niz od sedam uzastopnih gostovanja i ni na jednom nisu pobijedili, a ove jeseni igrali su niz utakmica bez Herberta zbog zdravstvenih problema.
"Obje strane su naglasile da je ova, za obje strane žalosna odluka donesena u najboljem interesu tima i kluba", saopštio je Bajern.
Posljednji Herbertov meč na klupi bio je ubjedljiv poraz od Monaka, 77:103.
"Nadali smo se da će ispasti drugačije"
Na nedjeljnoj večernjoj ligaškoj utakmici u rasprodatoj dvorani u Kelnu protiv šestoplasiranog Bona (skor 6–5) ekipu će predvoditi aktuelni pomoćni treneri. Bajern se nada da će plan za novog trenera biti razjašnjen najkasnije u utorak i narednog meča Evrolige protiv Hapoela, u Minhenu.
Nekadašnji srpski reprezentativac, a sada sportski direktor Bajerna Dragan Tarlić objasnio je ovu odluku, koja nije neočekivana nakon što su Bavarci prvi put doživjeli osam uzastopnih poraza u Evroligi.
"Prije svega, želimo da se zahvalimo Gordiju na njegovom radu. Posebno prošle sezone, imao je veliku ulogu u porastu entuzijazma za košarku u Minhenu, ali, nažalost, u sportu postoje situacije u kojima je promena jedini put naprijed. Kadrovska situacija poslije ljeta sa Eurobasketom, povrede ključnih igrača, veoma nepovoljan raspored, kao i povremeno njegovo odsustvo zbog bolesti - ništa od toga nije Gordijeva krivica. Ipak, sada je svima jasno da smo stigli do sportskog raskršća i da smo u obavezi da timu, koji uvijek daje maksimum, pružimo novi impuls. Duboko žalimo zbog ovoga i obojica smo se nadali drugačijem ishodu. Ali pred nama su i dalje veliki ciljevi, a sezona Evrolige još nije ni na polovini. Vjerujemo u naš tim i nadamo se da će promjena probiti očigledne barijere i zapaliti novu iskru", dodao je Tarlać.
