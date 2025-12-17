Ertel je sa 36 godina klasa: Pokazao NBA zvijezdi gdje mu je mjesto u Evroligi

Nije se dobro proveo u završnici meča Asvela i Bajerna Spenser Dinvidi. Toma Ertel mu je pokazao kako se to radi u Evropi.

Izvor: MARTIN ALEX / imago sportfotodienst / Profimedia

Kakvu smo utakmicu gledali u Lionu! Poslije ogromne borbe Asvel je sa 76:74 pobijedio Bajern i prekinuo seriju od četiri poraza u Evroligi, dok je Bajern upisao sedmi poraz u Evroligi zaredom.

Čovjek odluke bio je francuski veteran Toma Ertel koji ne samo da je postigao 15 poena, nego je i dao dva poena kojima je na 30 sekundi do kraja donio prednost svom timu. Bilo je 75:74 kada je Spenser Dinvidi promašio u napadu Bajerna i potom je Asvel sa još jednim poenom sa penala ovjerio pobjedu.

Kod Asvela Votsomn je imao 14 poena, a Traore 11. U timu Bajerna Spenser Dinvidi je ubacio 15 poena, Stefan Jović 12, Ajzea Majk 10, a Vladimir Lučić je završio sa 6.

Pablo Laso šampionski

Izvor: MN PRESS

Na debiju Pabla Lasa na klupi Anadolu Efesa u Evroligi došla je ubjedljiva pobjeda. Turski tim je na gostovanju u Litvaniji savladao Žalgiris 87:64. Već u prvoj četvrtini napravili su Turci dvocifrenu prednost, stigao ih je na poluvremenu domaćin, ali u drugom poluvremenu su obje četvrtine dobili dvocifreno.

Pobjedu je Efesu donio Svajder sa 18 poena, Vensan Poarije je imao 14 uz 6 skokova, a Džordan Lojd je upisao 12. Kod Žalgirisa Najdžel Vilijams-Gos je dao 11 poena.



