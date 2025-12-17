"Svi smo bili iznenađeni": Natho za MONDO progovorio o odlasku Željka Obradovića

Fudbaler Partizana Bibars Natho govorio je o odlasku trenera Željka Obradovića iz crno-bijelog tima, ali i o očekivanjima u Superligi.

Susret Partizana i Virtusa u 16. kolu Evrolige pored terena pratio je Bibars Natho. Fudbaler Parnog valjka čest je posjetilac mečeva košarkaškog kluba, a ovog puta je u razgovoru za MONDO otkrio i kako je doživio odlazak legendarnog trenera crno-bijelih Željka Obradovića, a potom se osvrnuo i na sezonu u fudbalskom klubu. Klub iz Humske je trenutno prvi na tabeli, ali pred njim je još mnogo zadataka.

Pred susret Partizana i Virtusa Natho je govorio o šansama crno-bijelih na domaćem terenu:

"Biće veoma teško, jer je protivnik jako kvalitetan tim. Zahvaljujući ovom nizu pobjeda, možemo da nastavimo u tom ritmu još nekoliko nedjelja, svi zajedno. Ovaj meč je veoma važan", rekao je Natho.

Partizan je prošao kroz turbulentan period u posljednjih nekoliko nedjelja, odlazak Željka Obradovića bio je veliko iznenađenje, potvrdio je to i fudbaler Partizana:

"Mislim da su svi bili iznenađeni. On je jedna od najvećih legendi u istoriji srpskog sporta i Partizana, naravno. Ali, to je sport - mnogo iznenađujućih stvari se dešava", pojasnio je Natho.

Da li Partizan može do titule u Superligi? Odgovor Bibarsa Natha bio je vrlo kratak. "Vjerujem u Boga, a sa Bogom je sve moguće", poručio je igrač Partizana.

Partizan je vezao četiri pobjede - po dvije u ABA ligi i Evroligi.

"Nadam se da je ovo dobar put, jer je ova utakmica izuzetno važna kako bi se zadržale šanse za što bolji plasman u plej-of. Nadam se pobjedi", dodao je.

Atmosfera u Beogradskoj areni postala je naširoko poznata, Partizan je redovni favorit Evrolige za najbolje navijače, što dodatno razlikuje huk sa tribina na stadionu i u dvorani.

"Na košarkaškim utakmicama je glasnije, jer je dvorana manja i zatvorena. Ovo je jedno od najboljih mjesta u Evropi, posebno kada je puna dvorana i kada su navijači dobro motivisani. To daje ogroman podstrek ekipi i nadam se da će pomoći", rekao je Natho u razgovoru za MONDO.

