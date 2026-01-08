logo
Borac u subotu počinje sa radom, poznat datum jedne kontrolne utakmice u Antaliji

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Crveno-plavi će 27. januara odmjeriti snage sa Botevom iz Plovdiva.

Borac igra u Antaliji protiv bugarskog Boteva Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Trener Borca Vinko Marinović obaviće 10. januara prozivku fudbalera za proljećni dio sezone. Istog dana biće odrađen i prvi trening, a ekipa će nakon sedam-osam dana rada u Banjaluci krenuti put Antalije, gdje će ostati do kraja januara.

U međuvremenu će crveno-plavi odigrati nekoliko kontrolnih utakmica, a za sada je sigurno da će 27. januara odmjeriti snage sa Botevom iz Plovdiva, koji poslije prvog dijela prvenstva u bugarskoj eliti zauzima 12. mjesto.

Podsjetimo, Borac je jesenji šampion Premijer lige BiH, a prvi dio sezone završio je osvojivši 43 boda, tri više od drugoplasiranog Zrinjskog, koji brani titulu.

Prvu zvaničnu utakmicu u 2026. godini Borac će odigrati 7. februara, kada će u okviru 20. prvenstvene runde biti gost Veleža.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

