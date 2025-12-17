Da li je Đoan Penjaroja već u Beogradu? Ovo je istina oko pregovora sa novim trenerom Partizana

Đoan Penjaroja je glavni kandidat da preuzme Partizan i da vodi klub u nastavku sezone, ali još uvijek nije došao u Beograd niti se upoznao sa igračima.

Đoan Penjaroja glavni je kandidat da na klupi Partizana zamijeni Željka Obradovića. Hoće li se to dogoditi? Pregori se vode, šanse za to postoje, ali ništa još uvijek nije gotovo. Španski stručnjak nije u Beogradu i nije se upoznao sa igračima Partizana.

Prema nezvaničnim informacijama MONDA Penjaroja nije u srpskoj prestonici i nije bilo nikakvih kontakata sa igračima pred meč sa Virtusom u Areni (20.30 časova). Prosto i jednostavno, da je Španac zaista došao u Beograd i da je došlo do bilo kakvih kontakata, ne postoji šansa da se ne bi pojavila bar jedna njegova fotografija, bar na društvenim mrežama.

Posebno u današnje vrijeme kada je tehnologija tu gdje jeste i kada navijači prate sva dešavanja. Šanse da Penjaroja od beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" dođe do Arene i da ga u Beogradu ne vidi ama baš niko su veoma male, gotovo nemoguće.

Hoće li doći i da li će zaista da se dogodi saradnja između dvije strane, ostaje da se vidi. Djeluje da se to neće dogoditi u momentima kada crno-bijeli imaju duplu evroligašku nedjelju i poslije Virtusa gostuju Žalgirisu u Kaunasu (19. decembra u 19h).

Šta su rekli Paspalj i Mijailović o novom treneru?

Na konferenciji za medije koja je održana u Beogradu novi sportski direktor Žarko Paspalj upitan je za pregovore sa Đoanom Penjarojom, a predsjednik kluba Ostoja Mijailović za razgovore sa Andreom Trinkijerijem.

"Postoje pregovori, svakako postoje. Postoji volja i želja da bi bio dio Partizana. Priča se i sa mnogim drugima. Trener je najveće pitanje, niko neće da dođe za osam mjeseci, traži malo vremena da nešto uradi, za svoju viziju", rekao je Paspalj.

Prvi čovjek kluba je potvrdio da se priča sa više trenera.

"Razgovaramo sa nekoliko trenera, ne bih o tome da pričam. Onda ti pregovori ni na šta neće ličiti. Kada donesemo odluku, saopštićemo je", zaključio je Mijailović.

