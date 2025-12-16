"To je razlog naših pobjeda": Bonga napokon otkrio tajnu Partizanovog niza trijumfa

Košarkaš Partizana Isak Bonga govorio je pred susret crno-bijelih i Virtusa o očekivanjima pred novi evroligaški meč.

Partizan u srijedu od 20.30 sati dočekuje Virtus iz Bolonje. Poslije pobjede u "vječitom" derbiju, atmosfera u timu Partizan je znatno bolja, te se svi nadaju novom trijumfu na domaćem terenu. Među onima koji su se istakli u susretu sa Crvenom zvezdom bio je i Isak Bonga, a evropski šampion sa Njemačkom je pred novi zadatak govori o prethodnom meču i naravno budućim obavezama u klubu.

Bonga je susret protiv crveno-bijelih završio dabl-dabl učinkom, ubacio je 16 poena i uhvatio 11 lopti za 26 minuta i pritom šutirajući 60 posto iz igre. Bila je to jedna od njegovih najboljih partija u dresu Partizana, ali je Nemac ostao skroman. "Bila je to dobra pobjeda, ali mislim da je to za nas već prošlost", započeo je Bonga.

Karsen Edvards jedan od najboljih strijelaca Evrolige u novoj sezoni nosi dres Virtusa. Već je poznato da će on biti najveća prijetnja ekipi Mirka Ocokoljića, a krilo Partizana na to je konstatovao: "Očigledno je da moramo da se potrudimo da mu ne dozvolimo da ubaci 20, 30 poena... Ne smijemo da mu dozvolimo da uđe u ritam, da zadrži tu formu, da skuplja lake poene i skokove. Imaju mnogo individualnog kvaliteta, ali isto tako i mi imamo to. I mislim da kao tim postajemo bolji iz utakmice u utakmicu. Moramo samo da nastavimo tako", rekao je Bonga.

Mnogo se govori o mogućnosti da li će Mirko Ocokoljić ostati glavni trener Partizana, o toj temi oglasio se i Bonga. "Odradio je sjajan posao. Ali ko dolazi, ko ostaje - to zaista nije moja odluka. Trudim se da se fokusiram na stvari koje treba da se urade", kratko je odgovorio Nijemac.

U čemu je tajna pobjedničkog niza Partizana?

Partizan je zabilježio četiri pobede - dve u ABA ligi i dev u Evroligi. U čemu je tajna niza Partizana? "Prije svega, mislim na mentalitet 'sljedeće akcije', bez obzira na greške koje pravim, bez obzira na to da li protivnik napravi seriju, važno je da nastaviš da igraš. Mislim da smo to radili bolje nego ranije. Naravno, postoje još neke stvari u kojima možemo da budemo bolji, ali to je ključ. Samo pokušavamo da nastavimo u tom ritmu, iz utakmice u utakmicu", završio je Isak Bonga.

Partizan je trenutno na 14. mjestu Evrolige sa skorom 6-9, dok je njegov rival, ekipa Virtusa, 13. sa pobjedom više. Prema tome, pred igračima Partizana je važan zadatak, da na domaćem terenu postignu još jednu pobjedu.



