"Novak me je zvao u 3.00": Otkriveni detalji razgovora Bekera i Đokovića, nije mogao da spava

"Novak me je zvao u 3.00": Otkriveni detalji razgovora Bekera i Đokovića, nije mogao da spava

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Srpski teniser Novak Đoković nije nimalo lak za saradnju, ali zbog toga je najbolji u istoriji.

Boris Beker o Novaku Đokoviću Izvor: EPA-EFE/DAVE HUNT/NEIL HALL

Nekadašnja nemačka teniserka Andrea Petković otkrila je u svom podkastu anegdotu koju joj je ispričao Boris Beker o najboljem teniseru u istoriji Novaku Đokoviću. Prema njenim riječima, srpski as je zvao svog tadašnjeg trenera u tri sata i davao mu teme za razmišljanje do sljedećeg treninga.

Legendarni Nijemac je zajedno sa Đokovićem osvojio šest grend slemova i to u periodu od 2013. do 2016. godine, što je jedan od njegovih najboljih perioda u karijeri. Petkovićeva je otkrila detalje jednog njihovog razgovora koji se desio duboko poslije ponoći.

"Novak bi ga zvao u 3 ujutru i govorio mu: 'Borise, razmišljao sam o svom forhend laktu prilikom prilaznog udarca. Mislim da bi trebalo da poradimo na tome.' A onda bi Boris morao da nešto smisli preko noći", kaže Petkovićeva.

Beker nedavno otkrio kako je sve počelo

"Bio sam iznenađen što me je pozvao, pozvao me je u oktobru 2013. godine, kada je izgubio prvo mjesto na rang listi od Rafe, tako da je bio drugi na svijetu", rekao je Beker i otkrio detalje razgovora sa Đokovićevim menadžerom.

"Njegov menadžer me je pozvao i rekao: 'Možeš li da zamisliš da postaneš trener?' Pitao sam 'zašto'. On kaže: 'Više nije broj jedan, izgubio je sve ove grend slem titule od Rafe. Hitno mu je potrena tvoja pomoć'", ispričao je slavni Nijemac.

Njihova saradnja i te kako se isplatila, pošto se Novak vratio na prvo mjesto ATP liste šest mjeseci nakon što mu je Boris Beker postao trener.

