Đoković hitno zvao Bekera: Nijemac otkrio kako ga je Novak šokirao pozivom

Legendarni Nijemac Boris Beker podsjetio se kako je počela saradnja sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Splash News / Splash / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i legendarni Nijemac Boris Beker imali su trijumfalnu saradnju u periodu od 2014. do 2016. godine kada je srpski as slavio čak šest grend slem titula. Kako je sve počelo, nedavno je otkrio Beker koji je u tom momentu bio u spasilačkoj misiji.

Đoković je izgubio prvo mjesto na ATP listi od Rafaela Nadala na kraju sezone 2013. i želio je hitno da se vrati na čelo teniskog karavana. U tome mu je pomogao upavo nekada prvi teniser svijeta. Gostujući u emisiji "La Revuelta", otkrio je kako je došlo do saradnje sa srpskim asom.

"Bio sam iznenađen što me je pozvao, pozvao me je u oktobru 2013. godine, kada je izgubio prvo mjesto na rang listi od Rafe, tako da je bio drugi na svijetu", rekao je Beker i otkrio detalje razgovora sa Đokovićevim menadžerom.

"Njegov menadžer me je pozvao i rekao: 'Možeš li da zamisliš da postaneš trener?' Pitao sam 'zašto'. On kaže: 'Više nije broj jedan, izgubio je sve ove grend slem titule od Rafe. Hitno mu je potrebna tvoja pomoć'", ispričao je slavni Nijemac.

Njihova saradnja i te kako se isplatila, pošto se Novak vratio na prvo mjesto ATP liste šest mjeseci nakon što mu je Boris Beker postao trener.