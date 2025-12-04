logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković hitno zvao Bekera: Nijemac otkrio kako ga je Novak šokirao pozivom

Đoković hitno zvao Bekera: Nijemac otkrio kako ga je Novak šokirao pozivom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Legendarni Nijemac Boris Beker podsjetio se kako je počela saradnja sa Novakom Đokovićem.

Boris Beker kako je Đoković zvao d amu bude trener Izvor: Splash News / Splash / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković i legendarni Nijemac Boris Beker imali su trijumfalnu saradnju u periodu od 2014. do 2016. godine kada je srpski as slavio čak šest grend slem titula. Kako je sve počelo, nedavno je otkrio Beker koji je u tom momentu bio u spasilačkoj misiji.

Đoković je izgubio prvo mjesto na ATP listi od Rafaela Nadala na kraju sezone 2013. i želio je hitno da se vrati na čelo teniskog karavana. U tome mu je pomogao upavo nekada prvi teniser svijeta. Gostujući u emisiji "La Revuelta", otkrio je kako je došlo do saradnje sa srpskim asom.

"Bio sam iznenađen što me je pozvao, pozvao me je u oktobru 2013. godine, kada je izgubio prvo mjesto na rang listi od Rafe, tako da je bio drugi na svijetu", rekao je Beker i otkrio detalje razgovora sa Đokovićevim menadžerom.

"Njegov menadžer me je pozvao i rekao: 'Možeš li da zamisliš da postaneš trener?' Pitao sam 'zašto'. On kaže: 'Više nije broj jedan, izgubio je sve ove grend slem titule od Rafe. Hitno mu je potrebna tvoja pomoć'", ispričao je slavni Nijemac.

Njihova saradnja i te kako se isplatila, pošto se Novak vratio na prvo mjesto ATP liste šest mjeseci nakon što mu je Boris Beker postao trener.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boris Beker Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC