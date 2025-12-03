"To su gluposti": Novak Đoković razbio mit, otkrio sa kojim "demonima" se bori tokom svakog meča

Novak Đoković priznao je da i dan danas vodi teške mentalne borbe.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković govorio je o motivaciji i mentalnim borbama koje vodi na terenu tokom svakog meča. Srpski as kaže da to nije nešto što mu je dato, već na tome radi svakog dana uprkos tome što je već u poznoj fazi karijere. Iznova i iznova pokušava da prebrodi izazove se kojima se susreće. Nekada mu to uspijeva samo dubokim i koncentrisanim disanjem, dok nekada mora sve da izbaci iz sebe.

Tokom nedavnog intervjua po ko zna koji put motivisao je mlađe kolege i djecu širom svijeta koja u njemu vide idola. Kada ga je domaćin emisije sugestivno upitao: Da li je vaša mentalna snaga je vaš najveći poklon? Novak se nije sližio sa njim i razbio je mit o svojoj mentalnoj čvrtini.

"Moram da vas ispravim. To nije poklon. To je rad. Svakog dana", rekao je Đoković.

Da li trenirate svoj um kao svoj servis?

"Postoje različite tehnike: Svjesno disanje posebno u momentima kada ste pod velikim pritiskom. Osjećam oluju emocija i strah tokom svakog meča. Znate, ne slažem se sa onim "samo misli pozitivno" da nema mjesta za strah i sumnju. To je nemoguće, vi ste ljudsko biće. Razlika između najboljih i onih manje uspješnih je to da se što prije izbore sa lošim emocijama", rekao je Đoković i poentirao:

"Ja to prihvatam, nekada ću vrisnuti na terenu, a onda se brzo restartujem i fokusiram na naredni poen", objasnio je Nole svoje borbe.

Novak Djokovic shut down the “mental toughness is a gift” myth in 90 seconds of pure gold.



Interviewer: “Your mental strength is your greatest gift.”



Djokovic: “I have to correct you. It’s not a gift. It’s work. Every single day.”



He trains his mind like his serve:



-…pic.twitter.com/lHsJbRfWRC — Camus (@newstart_2024)November 30, 2025

Đoković uskoro kreće pripreme za Australijan Open

Srpski as je bio počasni gost na Velikoj nagradi Katara Formule 1 odakle je poslao ohrabrujuću poruku svojim navijačima.

"Pravim kratku pauzu i pokušavam da rekonstruišem svoju mašinu, da tako kažem, trkačkom terminologijom. Povređivao sam se često u poslednjih 18 mjeseci, pa pokušavam da obnovim svoje tijelo kako bi početak sljedeće sezone bio sjajan. Nadam se da ću moći da nastavim da se takmičim sa najboljima", rekao je Novak Đoković tokom kratkog obraćanja u Kataru.

