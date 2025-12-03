"Teniser iz vrha tražio da 'drukam' Novaka"

Aleksander Bublik ispričao da je jedan teniser iz vrha tražio da "druka" Novaka Đokovića i da mu prepriča sve savjete koje je dobio od njega pošto se plašio da ga pita.

Novak Đoković trudi se da pomogne svima u "bijelom sportu" kada god ga zamole za pomoć. Nije to samo finansijski kao što je recimo bilo u slučaju Hamada Međedovića, nego su tu i sajveti koji su "zlata vrijedni" svakom teniseru, ipak dolaze od najvećeg svih vremena.

Znamo da je tako Đoković značajno pomogao Janiku Sineru da popravi svoju igru, da je savjetovao Karlosa Alkaraza, da uvijek ima koji savjet za Runea, Zvereva, Menšika i mnoge druge, a sada je i Aleksander Bublik otkrio interesantnu anegdotu.

Kazahstanski teniser, koji važi za jednog od "najluđih" na ATP turu, ispričao je da je od Novaka Đokovića tražio savjet oko žica na reketu. Dugo ga je mučio taj problem, a onda mu je Đoković za pet minuta riješio muke:

"Imao sam probleme... Igrao sam sa prirodnom žicom, napravljenom od volovskih tetiva, pa je to prirodna žica koja reaguje na sve: vlagu, toplotu, hladnoću. To je noćna mora. A Novak sjedi tamo...", prisjetio se Bublik u intervjuu u ruskom podkastu "First&Red" kako je prišao Noletu.

"On je genije za sve to, i ja ga pitam - mogu da postavim to pitanje jer nisam njegov konkurent - ‘Novače, slušaj, šta nije u redu sa ovim žicama?’ On je počeo da objašnjava šta treba da se uradi, kako da se uradi, probaj ovako, stegni onako. Ukratko, tehnički detalji", objasnio je Bublik.

Zbog toga kreće "špijunaža"

Kada je jedan "teniser iz vrha", koga Bublik nije htioo da imenuje, vidio da je Đoković pokazao Bubliku šta da uradi - počeo je da ga "špijunira". Na kraju je tražio da mu prepriča savet koji je najveći svih vremena dao, praktično da 'druka' Novaka.

"I onda, neću spominjati ime tog igrača, neko njegovog ranga priđe meni i pita: ‘Šta ti je rekao?’ Ja odgovorim: ‘Pa, rekao mi je to i to.’ A on kaže: ‘A šta još? A šta još?’", rekao je Bublik i dodao: "Novak mene ne smatra konkurentom, i to nikada ne bih rekao toj osobi jer su direktni konkurenti".

