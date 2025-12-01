"U posljednjih 18 mjeseci se često povređujem": Đoković otvorio dušu, otkrio prioritet u novoj sezoni

Novak Đoković otkrio je planove za nastavak karijere - oporavak od povreda je prioritet.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Novak Đoković je sezonu završio osvajanjem 101. trofeja, prethodno je stigao i do 100. u Ženevi, ali je u 2025. izostao željeni 25. grend slem. Najbolji svih vremena ne krije da to i dalje njegova velika želja i razlog zbog kojeg se bori, ali čini se da sada ima druge prioritete. Kako i sam tvrdi - prioritet je oporavak od povreda.

Novak je u Kataru uživao u Formuli 1, imao je priliku i da se pojavi na stazi, potom odgovara na razna pitanja, pa je tom priliko otkrio i planove za budućnost. Nije krio Đoković da sa 38 sve češće doživljava povrede, samim tim mu je potreban oporavak, kako bi se na tren vratio što spremniji, kako bi ponovo postao "mašina".

Izvor: Jun QIAN / Alamy / Profimedia
Izvor: Sara Ruffoni/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Sara Ruffoni / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Jun QIAN / Alamy / Profimedia
Izvor: Sara Ruffoni/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Pravim malu pauzu i pokušavam da ponovo izgradim svoju... mašinu, da se izrazim trkačkim jezikom. U posljednjih 18 mjeseci sam se povređivao češće nego obično, pa pokušavam da 'obnovim' svoje tijelo kako bi početak nove sezone bio odličan i nadam se da ću moći da ostanem konkurentan protiv najboljih igrača", rekao je Đoković za "Skajsport".

Planovi Novaka Đokovića su poznati, očekuje ga borba na Australijan openu i nada da će stići do 25. grend slem titule. Ono što se mora spomenuti je činjenica da su Janik Siner i Karlos Alkaraz dvojica najdominantnijih tenisera i ujedno jedini koji su osvajali velike turnire u 2025. Takođe, Đoković je jedini koji je uspio da na sve četiri turnira stigne do polufinala, pa se najboljem svih vremena mora "skinuti kapa" za velike uspjehe u ovoj sezoni.