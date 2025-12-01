Endi Marej pričao o najvećem poniženju: "Nakon 5 minuta sam znao, ne mogu sa Novakom"

Endi Marej je istakao da je odmah po dolasku u stručni štab Novaka Đokovića shvatio da neće moći da izdrži tempo sjajnog Srbina.

Izvor: John Walton, PA Images / Alamy /Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Endi Marej je godinama bio največi rival Novaka Đokovića, a onda je cijeli teniski svijet ostao u šoku kada je objavljeno da će Marej biti novi trener najboljeg tenisera svijeta. Bilo je to prošlog novembra, ali poslije šest mjeseci je ta saradnja završena.

Sada je najbolji britanski teniser otkrio je kako ga je Novak osramotio prvog dana kada su zajedno radili. Pozvao ga je na trčanje - što Mareju nije baš bilo omiljena rutina.

"Nakon teniskog treninga, njegov fitnes trener je rekao: ‘Novak ide na dugo, sporo trčanje u parku, da li bi mu se pridružio?’' Pomislio sam 'o moj Bože'. Nisam trčao otkako sam imao 25 godina. Na terenu jesam, ali nikad kao dio svog treninga. Pomislio sam 'ovo mi je prvi dan na poslu, ne mogu da kažem ne, neću to da uradim'. Rekao sam ‘da, nema problema".

Imajte na umu da nisam bio u sjajnoj formi otkako sam završio, malo sam vježbao, ali ne previše. Rekao sam im to, a oni su rekli ‘u redu je, biće to lagano trčanje’. Trčao je oko 50 minuta u parku, bilo je nekoliko uzbrdica, vrlo sporim tempom. Nakon otprilike četiri ili pet minuta, dobio sam grč u lijevoj potkoljenici. Pomislio sam ‘o ne’, ali ne mogu ništa da kažem jer je ovo sramotno. Jako me bojlelo. Kad sam završio, rekao sam njegovom timu ‘morate da mi pomognete’.

Nisam želio da mu pokažem da se neko s kim sam se takmičio tako dugo, nakon pet minuta muči na treningu. Izdržao sam, ali bio je to prilično sramotan trenutak za mene. Bilo je tako sporo, bilo je sramotno", prisjetio se on.

Neuspješno, ali drago iskustvo

Počeli su zajedno da rade pred Australijan open, ali su izdržali samo šest mjeseci. U Melburnu Novak je dogurao do polufinala, ali je serija ispadanja na narednim turnirima označila kraj saradnje.

"Osvrćem se na to i drago mi je što sam to uradio, to je nevjerovatno iskustvo koje sam imao. Uložio sam sve što sam imao, trudio sam se najviše što sam mogao da mu pomognem. Nakon povrede, to je svakako bilo nekoliko teških mjeseci za njega i za cijeli tim. Bio sam razočaran što nismo postigli rezultate koje bih želio za njega, ali puno sam naučio o tome što je treniranje", rekao je Marej.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!