"Niko to nije uradio kao Novak": Đoković apsolutni vladar ove podloge, samo je Italijan prijetnja

Novak Đoković i Rodžer Federer izjednačeni su u broju titula na tvrdoj podlozi, ali ostali parametri govore u prilog Srbinu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, ali to nije bilo lako postići. Svaki od njegovih rivala imali su omiljene terene, dok je Novak gotovo na svakom izgledao fantastično. Ipak, jedan se izdvaja - olimpijski šampion iz Pariza najbolji je teniser na tvrdoj podlozi, osvojio je čak 71 titulu na takvom terenu, ali Janik Siner je u velikom zaletu i poslije dvije vezane titule na Australijan openu, postoji mogućnost da bi u nastavku karijere sa tog trona mogao da smijeni najboljeg svih vremena.

Profilisan sajt "Tennis365" rangirao je najbolje tenisere na tvrdoj podlozi. Njihova lista izgleda ovako:

Novak Đoković Rodžer Federer Andre Agasi Rafael Nadal Pit Sampras Džimi Konors Ivan Lendl Džon Mekinro Endi Marej Janik Siner

Prvi grend slem turnir odigran je 1978, ali ta podloga veoma je česta na ATP turu. Po pojavi Novaka Đokovića u teniskom svijetu, može se reći da su uloge bile podeljene - Rodžer Federer bio je kralj Vimbldona i turnira na travi, a Rafael Nadal gospodario je šljakom na Rolan Garosu. Na osnovu statističkih podataka "Tenis365" rangirao je najbolje tenisere na tvrdoj podlozi.

Janik Siner osvojio je već dva Australijan opena - jedan za drugim - osvojio je i jedan US open i uz to još četiri pobjede na Masters 1000 turnirima, kao i na ATP završnom turniru. Krajem 2024. prvi reket sveta je imao skoro 80 posto uspješnosti na tvrdim podlogama. Ovakva statistika govori da će njegov uspjeh samo rasti, te bi možda u budućnosti mogao da nadmaši i rekord Novaka Đokovića, budući da je jedini aktivni teniser sa ove liste.

Endi Marej je tokom karijere na tvrdoj podlozi osvojio 34 titule na tvrdoj podlozi. Posebno je važno istaći i da je pobijedio u Riju na Olimpijskim igrama 2016. te se može reći da je tvrda podloga "njegova". Ukupan procenat pobeda na tvrdim podlogama je 74,08 posto, a ostvario je nevjerovatnih 503 trijumfa u ovim susretima. Poslije Mareja slijedi Džon Mekinro, jedan od najvećih svih vremena, osvojio je 22 titule, ali njegov procenat pobjeda iznosio je 81,36 posto i zbog toga se našao iznad Škota.

Lendl je zauzeo sedmu poziciju, "učvrstio je svoje mjesto kao jedna od vodećih zvijezda na tvrdoj podlozi svog doba i jedna od najboljih svih vremena", navodi se u tekstu. Njegov procenat tokom karijere bio je 82,45 posto. Na mjestu iznad nalazi se Džimi Konors sa svojih 45 titula i 530 pobjeda na tvrdim podlogama, dok je peti legendarni Pit Sampras.

"Sampras je bio vodeći igrač devedesetih godina prošlog veka, a značajan dio svog uspjeha postigao je na tvrdim terenima tokom svoje legendarne karijere." Sampras je zabilježio 36 titula i 426 pobjeda sa procentom od 80,53 posto.

Nadal se našao na četvrtom mjestu. Španac je osvojio 25 titula na tvrdoj podlozi, što znači da je zabilježio 516 trijumfa. Ovo je veliki uspjeh za tenisera kojem je šljaka omiljena podloga, ali i za igrača koji je igrao u eri Novaka Đokovića i Rodžera Federera. Ispod Nadala nalazi se Andre Agasi - 60 titula (78,94 posto).

Naravno drugo mjesto rezervisano je za Rodžera Federera. Švajcarac je izvojevao 71 titulu, uz nevjerovatan procenat 83,26 posto uspješnosti na tvrdoj podlozi. Jedan od najboljih svih vremena pobijedio je u 776 mečeva. Djeluje neverovatno, ali još bolje je ono što slijedi - Novak Đoković.

Najbolji srpski teniser ima isti broj titula kao i Rodžer Federer (71), osvojio je 10 rekordnih titula na Australijan openu i četiri na US openu. Takođe, još jedan rekord - 29 titula na turnirima masters serije 1000 ostvarivši 708 pobjeda (zaključno sa krajem 2024).

"Đokovićev procenat pobjeda na tvrdoj podlozi od 84,09 posto (zaključno sa 2024. godinom) je najveći svih vremena, što ga učvršćuje na našem prvom mjestu na draftu", stoji u tekstu. Srbin ima priliku da osvoji još neku titulu na tvrdoj podlozi, možda baš na US openu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!