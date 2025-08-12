logo
"Čovječe, dosta mi je, povlačim se": Amerikanci najavljuju kraj Novaka Đokovića, a on ima jedan jedini cilj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nekadašnji američki teniseri Džon Izner i Sem Kveri raspravljali o budućnosti Novaka Đokovića.

Džon Izner i Sem Kveri raspravljali o budućnosti Novaka Đokovića Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković dolazi na US open bez ijednog takmičarskog meča nakon poraza u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera. Teško je zamisliti idealni scenario u kome bi Srbin osvojio 25. grend slem titulu, ali daleko od toga da će mu to biti posljednja šansa. Mnogi smatraju da će objaviti kraj karijere na Australijan openu, gdje je rekorder sa 10 titula, a na tu temu su govorili nekadašnji američki teniseri Sem Kveri i Džon Izner.

Novakova karijera nije daleko od kraja, ali je više puta istakao da želi da igra do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine i kako je to jedina motivacija koja mu je preostala.

U najnovijem izdanju podkasta "Nothing Major", bivši američki as Sem Kveri pitao je Džona Iznera kada misli da će se Đoković penzionisati?

"Da li mislite da će Đoković samo jednog dana odlučiti, 2026. godina će biti moja posljednja godina?", upitao je Kveri.

"Mislim da ste u pravu. Pretpostavljam da kada znate, znate. Možda će doći do te tačke gdje će se jednog jutra probuditi i pomisliti: 'Čovječe, dosta mi je.' Nadam se da je to za četiri godine", rekao je Izner.

Đoković i US open

Srpski as je u Njujorku podigao četiri pehara - 2011, 2015, 2018. i 2023. godine. Prošle sezone je ispao već u trećem kolu, a ono što je novost je to što će Đoković igrati u dublu sa Olgom Danilović.

Srbin je čak šest puta poražen u finalima - 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 i 2021. godine. Prvu titulu je osvojio 2011. godine koja je jedna od najuspješnijih u njegovoj karijeri.

