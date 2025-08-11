Novak objavio fotku sa guslama!

Novak Đoković objavio je fotografiju iz Crne Gore na kojoj je sa jednim guslarom. Pokazao je još jednom koliko uživa na Balkanu.

Novak Đoković riješio je da ne igra ni na jednom turniru uoči US opena. Odlučio je da direktno ide na posljednji grend slem sezone. Posljednje pripreme za takmičenje ima u Crnoj Gori gde je i zvanično počeo sa treninzima. U pauzi je objavio i jednu zanimljivu fotografiju.

U pitanju je slika koja je nastala prije nekoliko dana i na njoj se nalaze i gusle. Mladi guslar Mido Todorović je na društvenim mrežama objavo fotografiju sa Noletom, a ta slika došla je i do najboljeg tenisera svih vremena koji je objavio na svom profilu.

I na toj slici se vidi da Novak drži reket u ruci što je jasan znak da je shvatio da je vreme da prekine odmor i da se posveti treninzima uoči početka turnira.

Fudbal, Žabljak, pa Njujork

Novak je veći dio ljeta, poslije Vimbldona, proveo na Balkanu. Bio je i na hrvatskom i crnogorskom primorju, a dosta vremena proveo je na Žabljaku i na planini Durmitor.

Tamo je iskoristio priliku i da igra fudbal protiv sina Stefana, tako da je u odličnom raspoloženju pred početak US opena. Uskoro će da se zaputi ka Njujorku, a s obzirom na to da je pao na sedmo mjesto ATP liste imaće još teži žrijeb...

