Ovo smo svi čekali, Đoković počeo pripreme za US open: Evo gdje trenira najbolji svih vremena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Novak Đoković priprema se za predstojeći US open i pohod na 25. gren slem titulu

Novak Đoković počeo pripreme za US open Izvor: Screenshot/Twitter/@Olly_Tennis_

Novak Đoković vrijeme provodi u Crnoj Gori, dosad je bio na odmoru, ali vremena za pripreme za posljednji gren slem u sezoni polako ponestaje. Zbog toga je Novak počeo sa treninzima pred US open, trenutno u Porto Novom pronalazi formu za nastavak sezone.

Đoković je prije nekoliko dana igrao fudbal sa najmlađima na Žabljaku i uživao u odmoru, a već sada morao je da se vrati obavezama i tenisu. Srpski teniser je otkazao sve turnire koji su uvertira posljednjem gren slemu sezone, kako bi prištedio snagu za dalje mečeve. Sada se pojavio i snimak Novakovog prvog treninga poslije duže vremena.

Video je objavila Maja Hutalarović koja je teniski trener i koja je bila dio Novakove akademije u Beogradu. Na njemu se vidi lokacija Porto Novi, te je jasno gdje je Đoković riješio da započne treninge.

Kako je Novak prošao na posljednjem US openu?

Poslije osvojenog olimpijskog zlata bilo je jasno da će Đokoviću biti potrebno vrijeme da pronađe ritam i motivaciju - s obzirom na to da je kompletirao apsolutno sve teniske nagrade. Tako se i završilo - završio je takmičenje u trećoj rundi, kad je Aleksej Popirin bio bolji od njega.

US open na programu je od 24. avgusta do 7. septembra. Znamo da ćemo Novaka gledati u singlu, a takođe je poznato i da će sa Olgom Danilović zaigrati u miks dublu. Ti mečevi najavljeni su za 19. i 20. avgust, u uvodnoj nedjelji turnira.

