Federer ne prašta Dijani Đoković: Zbog tih pet riječi ga još boli duša, a samo mu je rekla istinu

Koliko je Novak Đoković bio investiran u rivalstvo sa Rodžerom Federerom, toliko su i njegovi roditelji koji su morali svog sina da brane od stalnih napada. Tako je Dijana Đoković poslije prve velike pobjede nad Federerom izgovorila rečenicu koja Švajcarca i danas boli.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia/Gary Hershorn / AFP / Profimedia

Kada se Novak Đoković pojavio na velikoj sceni - tenisom je već dominirao Rodžer Federer, a Rafael Nadal postajao je njegov najveći rival i "druga violina". Baš zbog toga obojici je jako zasmetalo što je Nole jedini imao hrabrosti da kaže da je došao da ih pobijedi i da bude bolji od njih, što im se u startu nije dopalo pošto su navikli da im svi ostali "ljube stope", a postepeno shvataju da to nije prazna prijetnja, nego da je više nego ozbiljan.

Prvu takvu poruku dobili su 2008. godine u Melburnu gdje je Novak Đoković osvojio svoj prvi grend slem, od ukupno 24 koliko danas ima. Bio je to turnir na kome je u finalu bio bolji od Conge (3:1), a prije toga razbio je Rodžera Federera (3:0 u setovima) i to je meč koji je Švajcarca mnogo zabolio.

"Da li će Novak osvojiti turnir? Baš me briga... Hoću li gledati? Ne znam, ako budem tu. Ali, ako ne budem, neću upaliti TV", rekao je Federer na konferenciji za medije poslije tog poraza, izazvavši ubrzo reakciju Novakove majke Dijane Đoković.

Šta je Dijana rekla Federeru što ga i dalje boli?

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

U Srbiji se u to vrijeme daleko više pisalo o nevjerovatnom uspjehu Novaka Đokovića da niko nije uspio da se bavi ni zluradim komentarima Rodžera Federera, koji je tu tek počinjao da provocira Srbina i pravi od njega negativca. Zbog toga nije toliko ni odjeknula izjava Dijane Đoković, koja se danima prepričavala u zapadnim medijima i koju danas često i Federerovi navijači "izvlače" kao razlog zbog kog dvojica vrhunskih tenisera nisu u najboljim odnosima.

"Kralj je mrtav, živio kralj", rekla je Dijana Đoković, prenio je tada australijski "The Age", a tih pet riječi ozbiljno je zaboljelo Rodžera Federera, pošto su ih ubrzo prenijeli i svi mediji u Velikoj Britaniji, SAD...

"Nikad više nećeš pobijediti Novaka"

Dijana Đoković je takođe rekla da je poraz Novaka Đokovića u finalu US opena iz 2007. godine, baš protiv Federera, bio ključni trenutak u njegovoj karijeri. Dodala je i da je Srđan Đoković rekao svom sinu Novaku da je Federer završio svoj nevjerovatn niz i da je vrijeme za nasljednika.

Srdjan in his prime was just something else. Absolute legend.pic.twitter.com/tDxWOZ2u4M — Vansh (@Vanshagar24)July 30, 2025



"Prošli put kada su igrali na US openu, moj muž je rekao: 'Ovo je posljednji put da je pobijedio Novaka.' Pošto je već znao kako da se izbori sa Federerovim oružjem. Rekao je da je toliko zreo, da može da pobjeđuje kao Federer", dodala je Dijana.

"Ovog puta je mentalno bio veoma jak. US open je bio njegovo prvo grend slem finale, možete da zamislite, ima 20 godina, zamislite da izađete pred 23.000 ljudi i igrate protiv kralja, bio je malo nesiguran. Znam da ima mnogo poena koje može da osvoji, ali ih tada nije iskoristio, tako da je sada veoma, veoma mentalno jak. Mislim da je veoma važno što smo mu pružili podršku koja mu je bila potrebna. Odsutni smo od kuće mjesec dana, to mu mnogo znači. Kada je daleko od kuće, osjeća nostalgiju. Veliku nostalgiju. Sada smo svi ovdje, braća su ovdje, to je ono što želimo", zaključila je Novakova majka koja je apsolutno bila u pravu kada je u pitanju budućnost tenisa.

Šta to Dijana ne voli kod Federera?

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pričao je Novak Đoković mnogo puta da je imao nesuglasica sa Federerom, koje su riješene tek u veteranskim danima njihovih karijera, a najveći problem je u tome što su potpuno drugačijeg mentaliteta.

"Mnogo mečeva sam odgledala, ali mi je Vimbldon iz 2019. godine godine bio najteži. U grotlu gdje svi navijaju za Federera, šačica nas je navijala za Novaka. Nije zgodno da kažem da li me nervira Federer ili neko drugi, ali me nervira zbog toga što je pomalo arogantan. U momentu kada je Rodžer Federer imao dvije meč-lopte, uhvatila sam se za moj krst sa rijeke Don, što je moja amajlija koju stalno nosim i koja me spašava u teškim trenucima", prisjetila se bila Dijana Đoković u specijalu "Majke šampiona" na TV Arena Sport.

"Tada sam rekla sebi, Nole, možeš ti to, dva puta si to uradio, možeš i treći i uradio je. Spasio ga je sam Bog", dodala je ona i slavila kao nikada, poslije jedne od najvećih pobjeda u karijeri Novaka Đokovića.

Šta je Đoković zamjerao Federeru i Nadalu?

"Ima tu mnogo stvari, koje nisu za dijeljenje, u tom smislu koje sam osjećao kroz ta rivalstva koje sam osjećao i doživljavao...", povjerio se Novak Đoković u razgovoru sa Slavenom Bilićem u emisiji "Neuspjeh prvaka" dodavši da kada se pojavio na velikoj sceni - Nadal i Federer su već bili rivali i on im je "smetao".

"Njih dvojica su već razvili rivalstvo kad sam došao, jer se Nadal probio prije mene, a dolaze iz Švajcarske i Španije, zapadnih sila. Koliko god želimo da vidimo ovaj svijet kao demokratski, pacifistički, ipak postoje i rasizam i granice koje se postavljaju. Ne mislim rasizam na sebe, već generalno posmatram sve što se dešava. I postoje opredjeljenja i pripadnosti", rekao je Đoković i pojasnio kako im se "zamjerio".

"Ja nisam pripadao tome. I po nacionalnosti i po mnogim drugim stvarima, karakterno bio sam mali koji je došao i rekao 'Biću Broj jedan'. Nije im se svidjelo to, što sam tu i što ih izazivam. I drugo, to što sam govorio da ću da budem bolji od njih, iako ih poštujem i nikad nisam rekao jednu loš riječ o njima, niti ću. Držim do sebe, ali znam da ću da budem bolji od njih i to sam i govorio. Ali u tim atmosferama njihovim moraš da budeš politički korektan. Onda kreću mediji, jaki sponzori, korporacije, veliki turniri... Ideš protiv Golijata. I opet sam se trudio na ljudskoj relaciji da se povežem, ali vidio sam da je to na kraju surovo takmičenje i borba. Osvijestio sam da moram da očvrsnem u tom smislu, da se zatvorim i idem svojim putem. Jesam pokušavao da se svidim ljudima, a onda sam skapirao - šta ja glumim? Ja ovo nisam. Pokušavaju da budem šta oni žele. Da igram po njihovoj muzici. I jeste bilo tako. Osjetio sam se kao neželjeno dijete. Razmišljao - zašto je to tako, šta sam ja to uradio da to provociram. To me je povrijedilo. Onda mi se i to obilo o glavu i shvatio sam da me neki neće voljeti zbog stavova i ponašanja, ali svoj sam i mirno spavam", naglasio je Nole dodajući da su danas u dobrim odnosima.