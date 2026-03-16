logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tudor prekinuo intervju na Enfildu: "To nema smisla, jesmo li završili ili ne?"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Igor Tudor je nervozan od kada je preuzeo Totenhem i to se osjeti u svakoj njegovoj izjavi.

Igor Tudor prekinuo intervju poslije meča Liverpul Totenhem Izvor: YouTube/ Sky Sports Premier League

Totenhem se spasao u 90. minutu protiv Liverpula i došao do zlata vrijednog boda na "Enfildu" kojim je konačno prekinut crni niz od šest poraza, od toga četiri sa novim trenerom Igorom Tudorom. Da nije bilo gola Rišarlisona za 1:1, vjerovatno bi Tudor dobio otkaz odmah poslije utakmice - i ta tema ga uopšte ne zanima iako se logično potencira u engleskoj javnosti.

"Trener sam već 15 godina i nikada nisam razmišljao o svojoj budućnosti, ni sekunde. Ne razmišljam o prošlosti ni o onome što dolazi. Razmišljam samo o sutrašnjem treningu i kako pomoći igračima", pokušao je Tudor da se izvuče "politički korektnim" odgovorom poslije meča na Enfildu, ali novinar "Skaj Sporta" je insistirao da pričaju o budućnosti i tome šta ovaj bod znači za Totenhem.

"Ne čitam ništa i ne gledam ništa. Budućnost je samo mašta, važno je fokusirati se na ono što možeš da promijeniš danas", dodao je Hrvat koga je novinar podsetio na njegovu izjavu da je klubu potreban "trener koji će dati nadu".

"To nije pitanje za mene. Ja sam trener, pitajte me o igračima i o igri. To pitanje nema smisla, ali vi stalno insistirate na tome...", branio se Hrvat koji je prvo rekao da to nije ni rekao: "Obavezan sam da dolazim na ove konferencije, inače bih ostao kod kuće. Uvijek ista pitanja. Jesmo li završili ili ne?".

Tudor je govorio da nema više šta da kaže, pitao je novinara šta bi rekao na njegovom mjestu, na šta mu je rečeno da može da kaže "šta god mu je volja". Ipak, tu je Tudor prekinuo intervju i otišao dalje...



Tagovi

Totenhem Igor Tudor fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC