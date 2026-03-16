Tudor prekinuo intervju na Enfildu: "To nema smisla, jesmo li završili ili ne?"

Igor Tudor je nervozan od kada je preuzeo Totenhem i to se osjeti u svakoj njegovoj izjavi.

Totenhem se spasao u 90. minutu protiv Liverpula i došao do zlata vrijednog boda na "Enfildu" kojim je konačno prekinut crni niz od šest poraza, od toga četiri sa novim trenerom Igorom Tudorom. Da nije bilo gola Rišarlisona za 1:1, vjerovatno bi Tudor dobio otkaz odmah poslije utakmice - i ta tema ga uopšte ne zanima iako se logično potencira u engleskoj javnosti.

"Trener sam već 15 godina i nikada nisam razmišljao o svojoj budućnosti, ni sekunde. Ne razmišljam o prošlosti ni o onome što dolazi. Razmišljam samo o sutrašnjem treningu i kako pomoći igračima", pokušao je Tudor da se izvuče "politički korektnim" odgovorom poslije meča na Enfildu, ali novinar "Skaj Sporta" je insistirao da pričaju o budućnosti i tome šta ovaj bod znači za Totenhem.

"Ne čitam ništa i ne gledam ništa. Budućnost je samo mašta, važno je fokusirati se na ono što možeš da promijeniš danas", dodao je Hrvat koga je novinar podsetio na njegovu izjavu da je klubu potreban "trener koji će dati nadu".

"To nije pitanje za mene. Ja sam trener, pitajte me o igračima i o igri. To pitanje nema smisla, ali vi stalno insistirate na tome...", branio se Hrvat koji je prvo rekao da to nije ni rekao: "Obavezan sam da dolazim na ove konferencije, inače bih ostao kod kuće. Uvijek ista pitanja. Jesmo li završili ili ne?".

Tudor je govorio da nema više šta da kaže, pitao je novinara šta bi rekao na njegovom mjestu, na šta mu je rečeno da može da kaže "šta god mu je volja". Ipak, tu je Tudor prekinuo intervju i otišao dalje...



