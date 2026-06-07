Aleksandra Krunić je poslije poraza u finalu Rolan Garosa održala emotivan govor na pariskoj šljaci.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspjele da dođu do grend slem trofeja ni iz trećeg puta. Drugu godinu zaredom došle su do finala Rolan Garosa, opet su izgubile, ovog puta od Katerine Sinijakove (Češka) i Katerine Sinijakove (Amerika) - 6:2, 7:5. Poslije toga je održala jedan dug govor na terenu.

"Zdravo svima, hvala što ste došli da gledate dublove. Cijenimo što ste bili na finalu. Poruka za vas dvije, fantastično ste igrale, opet vam čestitam. Odličan posao, sjajno ste igrale. Da li planirate uskoro da završite svoju karijeru?", našalila se Aleksandra, pa nastavila u istom dahu.

Vidi opis "Tata je u Moskvi, hvala roditeljima što su me napravili": Aleksandra Krunić uzela mikrofon i napravila šou Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen/X/Australian open Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 7 / 7

"Pričali smo u Indijan Velsu u finalima koje nas očekuju, ali nisam ovo očekivala. Ponosna sam na ono što ste uradile, koji ti je ovo grend slem Katerina? Deseti ili jedanaesti. Želim vam sve najbolje u nastavku sezone, sjajan ste tim."

Obratila se potom svom timu.

"Našem timu, našoj loži, želim da vam se zahvalim što ste došli da nas podržite. Nažalost, slavićemo finale opet, ne titulu. Prošle godine sam se šalila da se nadam da neće biti posljednje grend slem finale, bilo je treće sada i hvala vam svima."

"Nadam se da ćemo osvojiti neki grend slem"

Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

Potom se okrenula ka Ani Danilini i obratila se svojoj dubl partnerki.

"Ana, hvala ti što si me izdržala. Ukrašću ovu izjavu od MIre Andrejeve, zahvaliću se sebi prvo. Naravno i tebi Ana. Imamo dobar niz od prošle godine, ponosna sam na sve što smo uradile, igrale smo protiv nevjerovatnih teniserki. Nadam se da ćemo uskoro osvojiti neki grend slem."

"Tata je u Moskvi, hvala vam što ste me napravili"

Izvor: Printscreen/Eurosport

Na samom kraju se okrenula opet ka svojoj loži u kojoj je bila njena majka.

"I na kraju želim da kažem hvala mojoj porodici. Moj otac nije mogao da dođe, jer je u Moskvi trenutno. Hvala im što su me napravili i što me podržavaju cijelu karijeru. Bili ste fantastični, nadam se da ćemo slaviti već ove godine. I naravno, hvala svima koji ste organizovali ovaj sjajan turnir. Pokazujemo dobrim rezultatima da smo konstantne, mada konstantno gubimo u finalu. Šalu na stranu, hvala skupljačima loptica i navijačima, hvala vam svima", zaključila je Krunić.

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