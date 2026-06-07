Aleksandra i Ana bez titule na Rolan Garosu: Srpkinja ni iz trećeg puta nije osvojila grend slem pehar

Srpska teniserka nije uspjela da osvoji Rolan Garos u dubl konkurenciji.

Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspjele da dođu do titule na Rolan Garosu. Izgubile su od najboljih dublašica na svijetu Tejlor Taunzend (Amerika) i Katerine Sinijakove (Kazahstan) - 6:2, 7:5. Bilo je ovo treće grend slem finale za njih dvije i treći poraz.

Prvi put su igrale za grend slem pehar prošle godine na Rolan Garosu i izgubile su od Italijanki Sare Erani i Džasmin Paolini. Ove godine su se za trofej borile na Australijan openu i tamo su ih zaustavile Eliz Mertens (Belgija) i Šuaj Šeng (Kina). Treću šansu dobile su ponovo na pariskoj šljaci, ali je nisu iskoristile.

Imaju za čim da žale definitivno. Loše su odigrale prvi set i rutinski izgubile (6:2). Ipak, mnogo bolje bile su u drugom setu, napravile su brzo brejk i povele sa 4:1. Pretrpjele su potom brejk, pa su na 5:4 na servisu Taunzend imale dvije set lopte. Nisu ih realizovale.

Za to su surovo kažnjene, izgubile su još dva gema u nizu i sve je bilo gotovo...

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