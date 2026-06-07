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Mario Ćuže ostaje u Zrinjskom: Pozajmica iz Južne Koreje produžena do kraja godine

Mario Ćuže ostaje u Zrinjskom: Pozajmica iz Južne Koreje produžena do kraja godine

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Krilni napadač ostaje u Mostaru.

Mario Ćuže ostaje u Zrinjskom Izvor: HŠK Zrinjski

Krilni napadač Mario Ćuže ostaće u Zrinjskom do kraja 2026. godine!

Ofanzivac rođen u Metkoviću 1999. godine napustio je Mostar početkom prošle godine kako bi obukao dres južnokorejskog Gangvona. Međutim, početkom septembra je stigao na pozajmicu u Zrinjski do kraja sezone, dok je po isteku iste dogovoreno da pozajmica potraje još šest mjeseci, odnosno do isteka ugovora sa klubom iz Južne Koreje.

Potvrđeno je ovo na zvaničnom klupskim kanalima Zrinjskog na društvenim mrežama, sjajnim video-snimkom:

Ćuže je, inače, do sada u dresu Zrinjskog tokom dva mandata odigrao 152 utakmice i postigao 36 golova, uz 25 asistencija. Omladinske dane je u najvećoj mjeri proveo u školi zagrebačkog Dinama, za čiji seniorski tim je nastupio 15 puta. Branio je i boje drugog tima "modrih", dok je inostranu karijeru, osim Azije, gradio i u Ukrajini, igrajući za Dnjipro-1.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Mario Ćuže HŠK Zrinjski fudbal Premijer liga BiH

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