Da li Igor Štimac odlazi iz Zrinjskog? "Ugovor mi ističe 1. juna, nemam se šta ljutiti"

Bojan Jakovljević
Mostarski "plemići" mogli bi u ponedjeljak ostati bez šefa stručnog štaba.

Igor Štimac

Mostarski Zrinjski relativno uspješno okončao je sezonu 2025/26. Osvojen je Kup i Superkup BiH, ali "plemići" nisu uspjeli da ostvare najvažniji cilj - da odbrane titulu u Premijer ligi BiH.

Borac je dominirao cijele sezone i na kraju sa čak 15 bodova prednosti ostavio prošlogodišnjeg šampiona iza sebe.

Sada bi u Mostaru moglo da dođe do promjena na klupi s obzirom na to da 1. juna ugovor ističe šefu stručnog štaba Igoru Štimcu. Prema njegovim riječima, ništa nije dogovoreno oko produžetka saradnje, a već se "šuška" da bi na njegovo mjesto mogao da dođe Simon Rožman, nekadašnji strateg Sarajeva.

"Ne treba uzimati zdravo za gotovo određene informacije, mada i ja imam saznanja o tome, siguran sam da ga je netko kontaktirao, ali ja se nemam tu što ljutiti. Ozbiljan klub, ako će razmišljati i vući korake koji su nužni za održati klub spremnim na jednom nivou, znajući da meni ističe ugovor 1. juna, a nismo još ništa definisali, mora imati alternativno rješenje. Samo iskrenost treba biti na višem nivou", rekao je Štimac, a prenosi hercegovina.info.

Stiče se utisak da komunikacija na relaciji trener-klub nije na najvišem nivou jer dan pred istek dogovora još ništa nije definisano, tako da je vrlo moguće da će Mostarci u novu sezonu ući sa novim trenerom.

