"Ponekad pobjede nisu vijest"

Španski guru Pepe Imaz javio se na društvenim mrežama poslije poraza Novaka Đokovića od Žoaa Fonseke.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Novak Đoković zaustavljen je u trećem kolu Rolan Garosa. Poslije pet sati drame Žoao Fonseka je izbacio najboljeg tenisera svih vremena sa drugog grend slema sezone. Oglašavali su se mnogi zbog toga, među njima je i španski guru i čovjek koji je dosta pomogao Srbinu kada je prolazio kroz teške trenutke - Pepe Imaz.

"Novače, ovo što osjećam da želim da napišem nije (iako tebi to nije potrebno), da bih opravdao tvoj poraz ili umanjio fantastičnu partiju Fonseke. Želim samo da stavim u kontekst ono što si ti uradio", počeo je Imaz svoju opširnu objavu na Instagramu.

Zatim je nastavio da priča o Novaku i svemu onome što je vidio sa tog meča.

"Onaj ko čita ovo, neka zamisli da ima 39 godina. Da igra samo jednu partiju na profesionalnom nivou i to na šljaci sa 39 godine. Da održi fizički ritam na visokom nivou. Da igra i dobije svoj prvi meč. Pa da se poravi, dobije drugi meč i da ga ne iznesu na nosilima, već da izađe i da igra treći meč. I da uspije da se takmiči na tako visokom nivou da bude blizu da pobijedi."

Pojasnio je detaljno na šta misli i obratio se srpskom asu.

"Bilo kom profesionalcu bi bili veoma teško da dobije jedan grend slem i sa 23, 25, 27, 30 ili sa 32 godine. Ti igraš protiv sportista koji se nalaze na nevjerovatnom fizičkom nivou i ne treba da izgubimo perspektivu. Imaš moje najiskrenije poštovanje i zahvalnost za to što si pravi primjer i fizički i emotivno. Po mom mišljenju to je nešto veoma važno. Ne samo za tenis nego i za ostatak tvog života koji će biti dugovječan i kada ostaviš tenis. Imaš moju ogromnu ljubav i osjećaj se ispunjeno i srećno zbog svega što radiš u sportu. Ovo što si uradio ove nedjelje je nevjerovatno, posebno na način na koji vodiš brigu o svom tijelu i to što si uradio je nestvarno."

"Ponekad pobjeda nije glavna vijest"

Ima španski guru samo riječi hvale na račun najboljeg ikada.

"Ovog puta nisi uspio da osvojiš turnir, ali je po mom mišljenju još brutalnije to što si konkurentan na grend slemu sa 39 godina. To je još jedan od superlativa koji opisuje tvoju tenisku karijeru. Ponekad pobjede nisu vijest i nešto izvanredno. Lekcija koju svi treba da naučimo je da budemo zadovoljni sobom što brinemo o sebi i na sebi radimo, kakav god da je ishod toga. Imaš moje poštovanje i ljubav, Novače, volim te", zaključio je Imaz u objavi na španskom u kojoj se nalazi i nekoliko njihovih fotografija iz Marbelje.

Tu objavu je naravno video i Novak i odgovorio mu je i zahvalio mu se na podršci.