Vaterpolo klub Crvena zvezda pred gašenjem: Igrači odlaze, nema nikog da ih zaustavi

Crvena zvezda bi pred početak naredne sezone mogla da ugasi seniorski tim ili da postane filijala nekog drugog kluba.

Vaterpolo klub Crvena zvezda nalazi se pred gašenjem! Izuzetno je alarmantna situacija u crveno-bijelom taboru, samo nekoliko dana nakon zvaničnog završetka sezone u ovom sportu. Iako su u bazenu uspjeli da naprave pristojan rezultat, osvoje četvrto mjesto i izbore plasman u evropska takmičenja, vaterpolisti Crvene zvezde ne mogu da se nadaju svijetloj budućnosti u klubu.

Trend odlazaka iz kluba započet je još tokom sezone, kada je Crvena zvezda redom dijelila ispisnice svima koji su željeli da se snađu na nekom drugom mjestu. Kada se sezona završila, i oni najuporniji odlučili su da otplivaju dalje - čini se da će golman Vladimir Mišović na Novi Beograd, a da će Šabac uzeti Dankovića i Gajića. Klub će uskoro napustiti kapiten Marković, a zatim Radović i Radanović. To bi značilo da Crvena zvezda ostaje sa nedovoljno igrača da započne sezonu.

Kada se ima u vidu da mlađe kategorije Crvene zvezde nemogu da "popune" prostor u seniorskom timu - koji sada praktično ni ne postoji - a da se svim igračima duguje novac za prethodnu sezonu, jasno je da su alarmi upaljeni. Navodno, Crvena zvezda ima dugovanja prema igračima koja su čak i starija od godinu dana, a kada će ona doći na naplatu...

Burno je bilo i tokom sezone koja se neće po dobrom pamtiti u Crvenoj zvezdi. "Prije početka sezone Vuk Milojević je otišao u Novi Beograd, a zatim su istim putem krenula još trojica vaterpolista Crvene zvezde - Dušan Vasić, Kristijan Šulc i Stefan Pješivac. Tako je crveno-bijeli tabor značajno oslabljen, a to je bila tek najava svega što će se dešavati u zimskim mjesecima. Crvena zvezda će se zahvaliti na saradnji Vuku Vitoroviću i Aleksandru Markoviću jer više od mjesec dana nisu poštovali klupsku disciplinu, Nikola Nikolov je odlučio da napravi pauzu, a Matija Vlahović da u Beogradu nastavi karijeru. Marko Petković se dogovorio sa Primorcem iz Kotora, dok će Veljko Tankosić pojačati italijansku Ortiđu", pisali smo prije nekoliko mjeseci, krajem 2025. godine.

Kada se na to doda da je generalni sekretar kluba Goran Jezdić podnio ostavku i o njoj obavijestio sportsko društvo, jasno je da u Crvenoj zvezdi nema ko ni da sanira nagomilane probleme. Česte promjene na rukovodećim funkcijama u prethodnom periodu napravile su mnogo prbolema crveno-bijelima, pa se čini da sa ove tačke postoje samo dva puta.

Jedan je onaj najnepopularniji - gašenje seniorskog tima i odustajanje od svih takmičenja u kojima je Crvena zvezda trebalo da nastupi. To bi značilo i veći fokus na mlađe kategorije, pa povratak na veliku scenu, u dogledno vrijeme, kad se za to steknu uslovi. Drugi je da Crvena zvezda u narednu sezonu uđe kao filijala nekog od stabilnijih srpskih klubova. Tako bi crveno-bijeli dobili igrački kadar za takmičenje, a na njima bi bilo samo da se pozabave ostalim detaljima.