"Trenutna inspiracija": Kragujevčani potkačili Sora transparentom na finalu

Dragan Šutvić
VK Radnički Kragujevac pobijedio je Novi Beograd u finalu plej-ofa, a navijači su razvili veliki transparent kojim su pecnuli novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije.

Radnički iz Kragujevca pobijedio je Novi Beograd u finalu plej-ofa i odbranio titulu prvaka Srbije. Na meču u Šumadiji domaći navijači istakli su transparent sa porukom "Trenutna inspiracija", upućen novom predsjedniku Vaterpolo saveza Srbije Slobodanu Soru, dugogodišnjem funkcioneru Novog Beograda.

Tim rečima, on je okarakterisao uspjehe reprezentacije Srbije pod vođstvom Uroša Stevanovića na Evropskom prvenstvu u Beogradu 2026. i Olimpijskim igrama u Parizu 2024, na kojima je osvojeno zlato.

S obzirom na to da je Uroš Stevanović u trenutku u kojem je Soro dao tu izjavu bio selektor, pa poslije nje dao ostavku, bila je jasna aluzija domaćih navijača u Kragujevcu. Stevanović je emotivno proslavio titulu Radničkog zajedno sa svojim igračima, koji su takođe uz dosta emocija doživjeli odbranu titule, kojom su ove sezone postali i prvaci regiona i prvaci Srbije. Među njima su sedmorica igrača koji su se povukli iz reprezentacije Srbije javnim pismom poslije izjava Slobodana Sora.

