logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Radnički razbio Novi Beograd: Vodi 1:0 u finalu, blistali igrači koji su se oprostili od Srbije

Radnički razbio Novi Beograd: Vodi 1:0 u finalu, blistali igrači koji su se oprostili od Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Uroš Stevanović i njegova ekipa slavili protiv Novog Beograda u prvom meču finala.

Radnički pobijedio Novi Beograd u prvom meču finala vaterpolo lige Srbije Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Radnički iz Kragujevca ubjedljivo je pobijedio Novi Beograd u prvom meču finalne serije srpskog šampionata. Radnički je slavio 15:10 (5:5, 4:1, 4:2, 2:2) i tako je sada za korak bliže šampionskom peharu od svog velikog rivala sa Novog Beograda, s kojim i nije u naročito dobrim odnosima.

Tako se doskorašnji selektor Uroš Stevanović radovao sa svojim igračima, od kojih su se mnogi oprostili od državnog grba poslije promjena u Vaterpolo savezu Srbije, ali finale je tek počelo jer je za osvajanje potrebno tri pobjede.

Najefikasniji u redovima Radničkog bio je Viktor Rašović sa tri gola, Nikola Jakšić, Strahinja Rašović, Boris Vapenski, Nikola Dedović dali su po dva gola, dok su se po jednom u strijelce upisali Sava Ranđelović, Duško Pijetlović, Valiko Dadvani i Andrija Prlainović.

Podsjetimo, Radnički je ove sezone odbranio trofej u Regionalnoj ligi, nastojaće da obrani trofej i u šampionatu Srbije, dok će Novi Beograd poslije osvajanja trofeja u Kupu Srbije, dati sve od sebe da stigne do duple krune.

Druga utakmica finalne runde se igra 24. maja u Beogradu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo VK Radnički Kragujevac VK Novi Beograd

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC