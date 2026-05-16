Radnički razbio Novi Beograd: Vodi 1:0 u finalu, blistali igrači koji su se oprostili od Srbije

Uroš Stevanović i njegova ekipa slavili protiv Novog Beograda u prvom meču finala.

Radnički iz Kragujevca ubjedljivo je pobijedio Novi Beograd u prvom meču finalne serije srpskog šampionata. Radnički je slavio 15:10 (5:5, 4:1, 4:2, 2:2) i tako je sada za korak bliže šampionskom peharu od svog velikog rivala sa Novog Beograda, s kojim i nije u naročito dobrim odnosima.

Tako se doskorašnji selektor Uroš Stevanović radovao sa svojim igračima, od kojih su se mnogi oprostili od državnog grba poslije promjena u Vaterpolo savezu Srbije, ali finale je tek počelo jer je za osvajanje potrebno tri pobjede.

Najefikasniji u redovima Radničkog bio je Viktor Rašović sa tri gola, Nikola Jakšić, Strahinja Rašović, Boris Vapenski, Nikola Dedović dali su po dva gola, dok su se po jednom u strijelce upisali Sava Ranđelović, Duško Pijetlović, Valiko Dadvani i Andrija Prlainović.

Podsjetimo, Radnički je ove sezone odbranio trofej u Regionalnoj ligi, nastojaće da obrani trofej i u šampionatu Srbije, dok će Novi Beograd poslije osvajanja trofeja u Kupu Srbije, dati sve od sebe da stigne do duple krune.

Druga utakmica finalne runde se igra 24. maja u Beogradu.