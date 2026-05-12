Slobodan Soro okuplja novi tim u Vaterpolo savezu Srbije: Stiže bivši direktor Crvene zvezde

Ivan Basara biće novi generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije.

Izvor: MN Press/YouTube/Infinity Lighthous

Bivši vaterpolista Zvezde, Partizana i Vojvodine Ivan Basara (37) novi je generalni sekretar Saveza, objavio je "Mozzart sport". Basara će naslijediti Nemanju Marjana, koji je bio "gensek" u prethodnih 13 godina.

Nekadašnji đak VK Beograda i internacionalac u Mađarskoj završio je karijeru u Zvezdi i prošle godine postao sportski direktor. Igrao je kao jako mlad u Partizanu pod vođstvom Igora Milanovića, a najveći dio karijere u Srbiji proveo je u Zvezdi, za koju je nastupao pet sezona. U Zvezdi je bio funkcioner do odlaska predsjednice Vesne Nikolić sredinom decembra.

Biće još promjena

U Vaterpolo savezu se očekuju dalje promjene. "Sport klub" otkriva da će izvjesno otići i izvršni direktor Đorđe Đorđević, kao i Milan Aleksić i referent za sportska pitanja Mihajlo Korolija.

Povrh toga, pred Savezom je rješavanje velikog problema koji se pojavio u prvim danima mandata novog predsjednika Slobodana Sora - bojkot 11 reprezentativaca poslije ostavke selektora Uroša Stevanovića.

Oni su reagovali na Sorove poruke kojima je doveo u pitanje pristup reprezentacije takmičenjima koja nisu najveća i uz to rekao da su zlato sa Olimpijskih igara i Evropskog prvenstva posljedica "trenutne inspiracije, a ne kvaliteta".

Bonus video:

Pogledajte 01:27 Nikola Jakšić nakon Srbija - Holandija Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)