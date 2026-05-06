Filip Filipović sa stilom završio vaterpolo karijeru: Titula i MVP trofej za kraj!

Jedan od najboljih vaterpolista u istoriji Srbije, Filip Filipović, završio je blistavu igračku karijeru na najljepši mogući način - sa titulom prvaka SAD i trofejem MVP finala.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Njegov Los Anđeles Atletik Klub savladao je u dramatičnom finalu američke lige Olimpik Klub rezultatom 16:15 poslije izvođenja peteraca.

Filipović je bio dominantan tokom cijelog meča - postigao je četiri gola u regularnom toku, a zatim preuzeo odgovornost u penal seriji i pogodio odlučujući šut u šestoj seriji, donijevši svom timu titulu.

"Nećete me više vidjeti u bazenu. Da, to je to. Odlučio sam. Nisam želio da najavljujem ništa, jer kad god sam najavljivao, nešto bi se desilo. Kao što sam rekao, dobio sam signal i to je to. Posljednji šut, posljednji gol za klub", rekao je Filipović neposredno nakon meča.

Finale je obilježila haotična završnica - gol Kolina Malkahija za rivala u posljednjim sekundama poništen je zbog prekršaja sa isključenjem, što je utakmicu odvelo u penal dramu.

"Hajde da kažemo da je ovo jedno od finala za koje se živi. Iskreno, nisam očekivao ovakvu utakmicu. Znali smo da će biti fizički teško i da oni neće odustati, ali nismo ni mi. Nisam očekivao da će penali odlučivati, ali ovo je vjerovatno najbolje što je svjetski vaterpolo vidio posljednjih mjeseci. Zahvalan sam što sam bio dio ovog kluba. Ovo je moja posljednja utakmica u karijeri i nisam mogao da zamislim da će se završiti ovako", dodao je legendarni srpski vaterpolista.

Na pitanje šta će mu najviše nedostajati, bio je emotivan.

"Vjerovatno ovaj osjećaj koji imam sad, energija. Ne nedostaju mi golovi, titule… jer sam osvojio sve. Ali ova prijateljstva, to će mi faliti. Sada ću krenuti drugim putem. Biće vaterpola, ali je drugačije od igranja u bazenu".

Tokom bogate karijere Filip Filipović je sa reprezentacijom Srbije osvojio sve što se moglo osvojiti - dva olimpijska zlata, svjetske i evropske titule. Na klupskom nivou nosio je dresove velikana poput Partizana, Pro Reka, Radničkog iz Kragujevca, mađarskog Solnoka, atinskog Olimpijakosa i Novog Beograda, ostavljajući dubok trag gdje god je igrao.

One of the most decorated water polo players in the world, Serbian National Team star Filip Filipović@10Filipovicannounced his retirement from his playing career in a postgame interview with@GregMescallafter winning the USA Water Polo#NationalLeagueOpen…pic.twitter.com/khVXOoesjM — USA Water Polo (@USAWP)May 4, 2026

(MONDO)