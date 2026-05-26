logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo od djeteta obrukalo Hrvata na Rolan Garosu: 316. je na ATP listi, ali je svima rekao da će biti novi Novak

Čudo od djeteta obrukalo Hrvata na Rolan Garosu: 316. je na ATP listi, ali je svima rekao da će biti novi Novak

Autor Nikola Lalović
0

Moiz Kuame je debitovao na grend slemovima na spektakularan način. Izbacio je Marina Čilića u prvom kolu Rolan Garosa.

Marin Čilić ispao u prvom kolu Rolan Garosa Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Nekadašnji osvajač US Opena i finalista Australijan opena i Vimbldona Marin Čilić ispao je već u prvom kolu Rolan Garosa i to od anonimusa. Izbacio ga je 316. igrač svijeta Moiz Kuame iz Francuske sa 7:6, 6:2, 6:1.

Veteran iz Hrvatske nije mogao ništa protiv franuskog čuda od djeteta. Mladi 17-godišnji Kuame imao je problema samo u prvom setu, a onda je počistio igrača koji je na Rolan Garosu stizao i do polufinala za 200 minuta. Sada ga čeka duel sa Kameronom Norijem ili Danijelom Alejhom u drugom kolu. 

Nije u dobroj formi došao Marin Čilić na ovaj turnir pošto je stigao sa povredom ramena koja ga muči, pa je to olakšalo debitantu Kuameu da ga pobijedi. Iako je ovom pobjedom tek ušao u najboljih 300 na ATP listi već sada se Kuameu prognozira velika karijera. Recimo sa ovim poenima prestiže odlazećeg Gaela Monfisa na listi.

Ko je Moiz Kuame?

Visok je 191 centimetar, a rođen je u predgrađu Pariza. Počeo je da se bavi tenisom sa 5 godina, a u januaru 2023. godine je sa Slovencem Svitom Suljićem osvojio jedan bitan juniorski turnir u dublu i tada se prvi put čulo za njega. Profesionalno je krenuo da igra krajem 2024. godine, a 2025. je osvojio prve profi titule. Navodi da mu je idol Novak Đoković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Moiz Kuame Marin Čilić Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC