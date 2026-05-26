Čudo od djeteta obrukalo Hrvata na Rolan Garosu: 316. je na ATP listi, ali je svima rekao da će biti novi Novak

Moiz Kuame je debitovao na grend slemovima na spektakularan način. Izbacio je Marina Čilića u prvom kolu Rolan Garosa.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Nekadašnji osvajač US Opena i finalista Australijan opena i Vimbldona Marin Čilić ispao je već u prvom kolu Rolan Garosa i to od anonimusa. Izbacio ga je 316. igrač svijeta Moiz Kuame iz Francuske sa 7:6, 6:2, 6:1.

Veteran iz Hrvatske nije mogao ništa protiv franuskog čuda od djeteta. Mladi 17-godišnji Kuame imao je problema samo u prvom setu, a onda je počistio igrača koji je na Rolan Garosu stizao i do polufinala za 200 minuta. Sada ga čeka duel sa Kameronom Norijem ili Danijelom Alejhom u drugom kolu.

Nije u dobroj formi došao Marin Čilić na ovaj turnir pošto je stigao sa povredom ramena koja ga muči, pa je to olakšalo debitantu Kuameu da ga pobijedi. Iako je ovom pobjedom tek ušao u najboljih 300 na ATP listi već sada se Kuameu prognozira velika karijera. Recimo sa ovim poenima prestiže odlazećeg Gaela Monfisa na listi.

Ko je Moiz Kuame?

Visok je 191 centimetar, a rođen je u predgrađu Pariza. Počeo je da se bavi tenisom sa 5 godina, a u januaru 2023. godine je sa Slovencem Svitom Suljićem osvojio jedan bitan juniorski turnir u dublu i tada se prvi put čulo za njega. Profesionalno je krenuo da igra krajem 2024. godine, a 2025. je osvojio prve profi titule. Navodi da mu je idol Novak Đoković.

