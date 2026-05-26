Olimpijska šampionka se rasplakala na Rolan Garosu

Olimpijska šampionka Ćinven Dženg raspkalala se pred novinarima poslije poraza na Rolan Garosu. Ispada iz najboljih 100 na svijetu.

Izvor: Printscreen/YouTube/TennisActu

Ćinven Dženg ispala je sa Rolan Garosa već u prvom kolu. Izgubila je od anonimne poljske teniserke Maje Čavalinske - 6:4, 6:0. Težak udarac za olimpijsku šampionku koja je 2024. godine osvojila zlato baš na pariskoj šljaci. Problemi sa povredom, operacija i loši rezultati po povratku na teren su uticali na sve to. Na konferenciji za medije se rasplakala.

"Teško mi je da pričam poslije ovakvog poraza, baš je bio težak meč za mene. Tako je u tenisu ponekad. U nekim momentima kada sam se povlačila iza osnovne linije osjećala sam kao da nemam više prostora za udarce. Ona je radila sjajan posao i igrala duboke loptice sa dosta top-spina. Moram da prihvatim ovaj poraz i da vidim kako mogu da nastavim dalje. Ključ je bio na 4:4 u prvom setu kada sam izgubila sedam poena u nizu, pritisak mi nije dozvolio da igram slobodno i onako kako želim", rekla je Dženg.

Qinwen Zheng broke down in her press conference after losing to Maja Chwalinska



Prošle godine je u četvrtfinalu izgubila od Arine Sabalenke što znači da će izgubiti 420 bodova i ispašće iz najboljih 100 na WTA listi.

"Ne obraćam previše pažnje na svoj rang, ali će biti drugačije sada jer sve moram ispočetka. Mislim da će to možda da bude i donekle pozitivno za mene. Smatram da je potrebno da igram više mečeva da bih ušla u ritam. Moram da prihvatim sve što se desilo i da nastavim dalje", završila je Dženg.

