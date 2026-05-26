logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijska šampionka se rasplakala na Rolan Garosu

Olimpijska šampionka se rasplakala na Rolan Garosu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Olimpijska šampionka Ćinven Dženg raspkalala se pred novinarima poslije poraza na Rolan Garosu. Ispada iz najboljih 100 na svijetu.

Olimpijska šampionka plače na Rolan Garosu Izvor: Printscreen/YouTube/TennisActu

Ćinven Dženg ispala je sa Rolan Garosa već u prvom kolu. Izgubila je od anonimne poljske teniserke Maje Čavalinske - 6:4, 6:0. Težak udarac za olimpijsku šampionku koja je 2024. godine osvojila zlato baš na pariskoj šljaci. Problemi sa povredom, operacija i loši rezultati po povratku na teren su uticali na sve to. Na konferenciji za medije se rasplakala.

"Teško mi je da pričam poslije ovakvog poraza, baš je bio težak meč za mene. Tako je u tenisu ponekad. U nekim momentima kada sam se povlačila iza osnovne linije osjećala sam kao da nemam više prostora za udarce. Ona je radila sjajan posao i igrala duboke loptice sa dosta top-spina. Moram da prihvatim ovaj poraz i da vidim kako mogu da nastavim dalje. Ključ je bio na 4:4 u prvom setu kada sam izgubila sedam poena u nizu, pritisak mi nije dozvolio da igram slobodno i onako kako želim", rekla je Dženg.

Prošle godine je u četvrtfinalu izgubila od Arine Sabalenke što znači da će izgubiti 420 bodova i ispašće iz najboljih 100 na WTA listi.

"Ne obraćam previše pažnje na svoj rang, ali će biti drugačije sada jer sve moram ispočetka. Mislim da će to možda da bude i donekle pozitivno za mene. Smatram da je potrebno da igram više mečeva da bih ušla u ritam. Moram da prihvatim sve što se desilo i da nastavim dalje", završila je Dženg.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rolan Garos Ćinven Dženg Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC