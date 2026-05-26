Kerim Alajbegović uvjeren da će BiH slaviti na startu Mundijala: "Logično da ćemo pobijediti!"

BiH će na startu prvenstva svijeta odmjeriti snage sa Kanadom u Torontu (12. jun, 21.00).

Fudbalska reprezentacija BiH počela je u nedjelju pripreme za predstojeći nastup na Mundijalu. Izabranici Sergeja Barbareza okupili su se u Sarajevu drugog dana vikenda, a u petak (29. maj) ih na Koševu očeluje prijateljski meč sa Sjevernom Makedonijom, posljednji prije odlaska u SAD.

"Fino je uvijek biti sa ovom ekipom. Radujem se štosmo zajedno i što idemo na Svjetsko prvenstvo", prenio je portal Sport1 riječi Kerima Alajbegovića, koji se ovog utorka obratio okupljenim novinarima.

Uvjeren je bh. vunderkind da će "zmajevi" na startu Mundijala, 12. juna u 21.00 čas po našem vremenu protiv Kanade, zabilježiti tri boda.

"Logično da ćemo pobijediti. Prve utakmice su najbitnije. Ja mislim da možemo baš puno napraviti, ubijeđen sam da možemo proći grupu", rekao je krilni napadač koji će od ljeta ponovo biti u Bajeru iz Leverkuzena.

Osvrnuo se Alajbegović i na činjenicu da ga nema u zvaničnom albumu za sličice kompanije Panini za Svjetsko prvenstvo.

"Malo mi je krivo. Ne znam šta se tu desilo, tako je ispalo."

Ermin Mahmić prvi je put među bh. reprezentativcima. Dobio je dozvolu da promijeni sportsko državljanstvo, nakon što je prethodno nastupao za mladu reprezentaciju Austrije, ali sada je na raspolaganju Barbarezu i saradnicima u stručnom štabu.

"Znam da nije bila laka situacija, to je trajalo nekoliko mjeseci i tek su se završili papiri. Kada sam čuo da idem sa njima na Svjetsko prvenstvo, pokazalo se da se rad isplati, da samo treba još više raditi, još više gasa dati i da će sve doći na svoje", rekao je Mahmić, dodavši:

"Nije bilo nikada dileme, znao sam za koju zemlju hoću da igram. To je uvijek bila Bosna i nikada nisam promijenio mišljenje."

Šta njegova igra donosi reprezentaciji?

"Ofanzivno mogu doprinijeti, kreativnost da donesem, dubinu da dam momcima, da imaju više prostora iza zadnje linije. Ne mislim na to šta mogu dati, radujem se samo vremenu koje dolazi. Treba se prilagoditi igračima, i onda će sve doći na svoje", ističe ofanzivni vezni igrač Slovana iz Libereca.

