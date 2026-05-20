Supruga napadača "zmajeva" Harisa Tabakovića nema dilemu: Moj muž ide na Mundijal

Iako se selektor Sergej Barbarez nije oglašavao ovim povodom, izgleda da će Haris Tabaković ići na Mundijal.

Izvor: sabrinatabakovic/instagram

Haris Tabaković ipak putuje za Ameriku! Napadač selekcije Bosne i Hercegovine povrijedio se u posljednjem kolu Bundeslige u dresu Menhengladbaha. Dao je gol Hofenhajmu, a onda je doživio povredu za koju se mislilo da će ga sigurno odvojiti sa terena makar tri mjeseca.

Sada je vijest da će on ipak putovati na Svjetsko prvenstvo donijela njegova supruga Sabrina koja se u objavi na društvenim mrežama oprostila od Gladbaha i istakla da njen suprug i dalje ima šansu da nastupi na Mundijalu.

"Hvala vam na ovoj divnoj godini. Bilo je nevjerovatno, posebno i jednostavno prekrasno vrijeme koje nećemo nikada zaboraviti. Hvala svima koji su ovu godinu učinili tako posebnom. Oproštaj nikada nje lak, a ovaj oproštaj bio je još i teži. Haris je zdrav, njegov san o Svjetskom prvenstvu živi, biće dio tima i moći će da putuje sa ekipom", otkrila je Sabrina Tabaković.

Tabaković još sanja

Haris Tabaković će bez obzira na povredu otići na Mundijal i tek u danima neposredno pred početak takmičenja Sergej Barbarez će odlučiti da li će ga uvrstiti u 26 igrača. Ako ne bude spreman, Barbarez je uputio naknadni poziv Arjanu Maliću, a tu su i igrači sa "pretpoziva" poput Amera Gojaka, Ifeta Đakovca...

"Nevjerovatno sam ponosna na njega i imam najveće poštovanje prema tome koliko je ostao jak tokom ovog teškog vremena. Još divnije je vidjeti ga kako se smije i znati da se sve pokazalo pozitivnijim nego što se u početku činilo", napisala je njegova supruga.

Haris Tabaković je rođen u Švajcarskoj i nastupao je za omladinske selekcije ove države. Prešao je pod zastavu BIH 2023. godine kada je selektor bio Savo Milošević, a do sada je na 10 mečeva dao četiri gola za "zmajeve".

