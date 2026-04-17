logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Premijerligaš spremio milione za Harisa Tabakovića: Golgetera poslije Mundijala čeka transfer karijere

Premijerligaš spremio milione za Harisa Tabakovića: Golgetera poslije Mundijala čeka transfer karijere

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Poslije dominacije u dresu Borusije Menhengladbah, Haris Tabaković će naredne sezone preći u drugi klub. Moguće i u redove Lidsa u Premijer ligi.

Lids želi Harisa Tabakovića Izvor: Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon sjajne sezone u Bundesligi i plasmana na Svjetsko prvenstvo sa selekcijom Bosne i Hercegovine, Haris Tabaković je na korak od velikog transfera u Premijer ligu.

Napadač Hofenhajma, koji je zablistao na pozajmici u Borusiji Mehnengladbah, na meti je Lidsa. Dao je 11 golova u Bundesligi ove sezone, a svojevremeno je u Herti bio i najbolji strijelac Cvajte. Sada je malo vjerovatno da će se vratiti u Hofenhajm gdje se nije snašao, 

Osim Lidsa pominje se da ga žele Lil i Volfsburg. Ipak, Lids će prvo morati da izbori opstanak u Premijer ligi kako bi se pojačao naredne sezone ovako renominranim napadačem.

Pisali smo ranije o interesu Lillea, u utrku se uključio i Volfsburg, a posljednje informacije govore da je Lids junajted dobro zagrijao za bh. napadača. Na šest kola prije kraja Lids ima 36 bodova, šest više od Totenhema koji je u zoni ispadanja. U narednom kolu igraju sa već prežaljenom ekipom Vulverhemptona i ako pobijede praktično će osigurati opstanak. 

Ko je Haris Tabaković?

Ovaj 196 centimetara visoki napadač rođen je u Švajcarskoj i počeo je u redovima Jang Bojsa. igrao je za Vil, Grashopers, pa u Mađarskoj za Debrecin i Diosđer. Zatim je u Austriji dominirao u redovima Austrije Luštenau i Austrije Beč, a onda i u Cvajti u Herti. Poslije nastupa za U18, U19 i U21 tim Švajcarske, zaigrao je za BIH 2023. godine i za sada ima 10 nastupa i četiri gola.

Tagovi

Haris Tabaković Borusija Menhengladbah Hofenhajm Lids

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC