Premijerligaš spremio milione za Harisa Tabakovića: Golgetera poslije Mundijala čeka transfer karijere

Poslije dominacije u dresu Borusije Menhengladbah, Haris Tabaković će naredne sezone preći u drugi klub. Moguće i u redove Lidsa u Premijer ligi.

Nakon sjajne sezone u Bundesligi i plasmana na Svjetsko prvenstvo sa selekcijom Bosne i Hercegovine, Haris Tabaković je na korak od velikog transfera u Premijer ligu.

Napadač Hofenhajma, koji je zablistao na pozajmici u Borusiji Mehnengladbah, na meti je Lidsa. Dao je 11 golova u Bundesligi ove sezone, a svojevremeno je u Herti bio i najbolji strijelac Cvajte. Sada je malo vjerovatno da će se vratiti u Hofenhajm gdje se nije snašao,

Osim Lidsa pominje se da ga žele Lil i Volfsburg. Ipak, Lids će prvo morati da izbori opstanak u Premijer ligi kako bi se pojačao naredne sezone ovako renominranim napadačem.

Pisali smo ranije o interesu Lillea, u utrku se uključio i Volfsburg, a posljednje informacije govore da je Lids junajted dobro zagrijao za bh. napadača. Na šest kola prije kraja Lids ima 36 bodova, šest više od Totenhema koji je u zoni ispadanja. U narednom kolu igraju sa već prežaljenom ekipom Vulverhemptona i ako pobijede praktično će osigurati opstanak.

Ko je Haris Tabaković?

Ovaj 196 centimetara visoki napadač rođen je u Švajcarskoj i počeo je u redovima Jang Bojsa. igrao je za Vil, Grashopers, pa u Mađarskoj za Debrecin i Diosđer. Zatim je u Austriji dominirao u redovima Austrije Luštenau i Austrije Beč, a onda i u Cvajti u Herti. Poslije nastupa za U18, U19 i U21 tim Švajcarske, zaigrao je za BIH 2023. godine i za sada ima 10 nastupa i četiri gola.