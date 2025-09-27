logo
Spektakl u Bundesligi - 10 golova u Menhengladbahu! Borusiji prijetio debakl, Tabaković spasio čast "koltova"

Autor Dragan Šutvić
0

U duelu Borusije i Ajntrahta viđeno je čak deset pogodaka (4:6).

Haris Tabaković Izvor: Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl / imago sportfotodienst / Profimedia

Spektakularnu utakmicu u okviru petog kola Bundeslige odigrali su Borusija Menhengladbah i Ajntraht – viđeno je deset pogodaka, a gosti su proslavili pobjedu rezultatom 6:4!

Domaća ekipa bila je na pragu debakla nakon prvog dijela. Tim iz Franfkurta vodio je 5:0 pred pauzu, da bi potom na samom startu nastavka po šesti put matirao odbranu "koltova".

Prvi i šesti pogodak gostiju bio je djelo Robina Koha, dok su u međuvremenu mrežu igrača Borusije, koji su nemoćno posmatrali šta se događa, tresli i Ansgar Knauf, Jonatan Burkart, Fares Čaibi i Čan Jilmaz Uzun.

Domaći su, međutim, uspjeli da sačuvaju čast i izbjegnu jedan od najtežih poraza u Bundesligi. Zasluge za to imao je i reprezentativac BiH Haris Tabaković, koji je u igru ušao još u 38. minutu.

Jens Kastrop je u 72. minutu postigao prvi pogodak za Borusiju, da bi Tabaković nakon samo šest minuta poentirao za 2:6 na semaforu. Pogađali su potom i Grant-Leon Ranos i Janik Engelhart, ali je činjenica da su se "koltovi" prekasno probudili u ovom susretu.

Ajntraht je u ovom trenutku četvrtoplasirani tim Bundeslige sa tri pobjede i dva poraza. Borusija je, sa druge strane, na posljednjem mjestu, a do sada nije upisala nijedan trijumf. Ima dva remija i tri neuspjeha.



Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

