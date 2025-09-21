logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Piksi ga ne zove u reprezentaciju, a on dominira u Bundesligi: Andrej upisao četiri asistencije na jednom meču

Piksi ga ne zove u reprezentaciju, a on dominira u Bundesligi: Andrej upisao četiri asistencije na jednom meču

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Andrej Ilić upisao je četiri asistencije za Union Berlin u Bundesligi, a Piksi ga još uvijek nije zvao u reprezentaciju Srbije. Možda se situacija promijeni sada...

Andrej Ilić upisao četiri asistencije na jednom meču Izvor: Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Dragan Stojković je poslije ubjedljivog poraza Srbije od Engleske istakao da je jedan od glavnih problema nespremnost i to što dosta igrača ne igra u klubovima. Da li je to bio možda znak da će neki drugi igrači dobiti poziv? Ostaje da se vidi. Jedan od onih koji se nameće svakako je Andrej Ilić (25) koji dominira u Bundesligi.

Srpski napadač je u pobjedi svog Union Berlina protiv Ajntrahta u Frankfutu (4:3) uspio da uradi nešto nevjerovatno. Upisao je četiri asistencije na toj utakmici i bio najzaslužniji za trijumf. Za prvi gol je asistirao Iljasu Ansahu, dok je poslije toga het-trik dao Oliver Burk. Sve te pogotke "namjestio" je upravo srpski fudbaler i pomogao timu da upiše drugu pobjedu u četiri utakmice.

Ilić igra odlično u najjačoj ligi Njemačke ove sezone. Na četiri nastupa ima pet asistencija. Prvu je upisao u prvom kolu u pobjedi protiv Štutgarta (2:1) kada je uposlio Ansaha. Taj gol bio je ujedno i pobjednički. Da li je ovo bilo dovoljno da se nametne Piksiju, vidjećemo vrlo brzo, pošto u oktobru slijede mečevi sa Albanijom u Leskovcu i Andorom na gostovanju u kvalifikacijama za Mundijal.

Ko je Andrej Ilić?

Andrej Ilić rođen je 3. aprila 2000. godine, igra na poziciji napadača i prošao je kroz omladinsku školu Partizana. Tu nije dobio šansu, pa je otišao u Napredak i tamo je debitovao u seniorskom fudbalu. Odatle je otišao u Javor, a onda je uslijedio odlazak u inostranstvo gdje je igrao prvo za letonski RFS, pa za norvešku Valerengu. Tu ga je primijetio francuski Lil, ali tamo nije uspio da se nametne pa je pozajmljen Union Berlinu. Na pozajmici je dao sedam golova na 17 mečeva i uslijedio je otkup ugovora, a Lil je za to dobio pet miliona evra.

Ilić je za reprezentaciju Srbije do 21 godine debitovao 2021. godine i tu je upisao šest mečeva, od čega dva prijateljska i četiri u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andrej Ilić Union Berlin Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC