Piksi ga ne zove u reprezentaciju, a on dominira u Bundesligi: Andrej upisao četiri asistencije na jednom meču

Andrej Ilić upisao je četiri asistencije za Union Berlin u Bundesligi, a Piksi ga još uvijek nije zvao u reprezentaciju Srbije. Možda se situacija promijeni sada...

Izvor: Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Dragan Stojković je poslije ubjedljivog poraza Srbije od Engleske istakao da je jedan od glavnih problema nespremnost i to što dosta igrača ne igra u klubovima. Da li je to bio možda znak da će neki drugi igrači dobiti poziv? Ostaje da se vidi. Jedan od onih koji se nameće svakako je Andrej Ilić (25) koji dominira u Bundesligi.

Srpski napadač je u pobjedi svog Union Berlina protiv Ajntrahta u Frankfutu (4:3) uspio da uradi nešto nevjerovatno. Upisao je četiri asistencije na toj utakmici i bio najzaslužniji za trijumf. Za prvi gol je asistirao Iljasu Ansahu, dok je poslije toga het-trik dao Oliver Burk. Sve te pogotke "namjestio" je upravo srpski fudbaler i pomogao timu da upiše drugu pobjedu u četiri utakmice.

Ilić igra odlično u najjačoj ligi Njemačke ove sezone. Na četiri nastupa ima pet asistencija. Prvu je upisao u prvom kolu u pobjedi protiv Štutgarta (2:1) kada je uposlio Ansaha. Taj gol bio je ujedno i pobjednički. Da li je ovo bilo dovoljno da se nametne Piksiju, vidjećemo vrlo brzo, pošto u oktobru slijede mečevi sa Albanijom u Leskovcu i Andorom na gostovanju u kvalifikacijama za Mundijal.

Ko je Andrej Ilić?

Andrej Ilić rođen je 3. aprila 2000. godine, igra na poziciji napadača i prošao je kroz omladinsku školu Partizana. Tu nije dobio šansu, pa je otišao u Napredak i tamo je debitovao u seniorskom fudbalu. Odatle je otišao u Javor, a onda je uslijedio odlazak u inostranstvo gdje je igrao prvo za letonski RFS, pa za norvešku Valerengu. Tu ga je primijetio francuski Lil, ali tamo nije uspio da se nametne pa je pozajmljen Union Berlinu. Na pozajmici je dao sedam golova na 17 mečeva i uslijedio je otkup ugovora, a Lil je za to dobio pet miliona evra.

Ilić je za reprezentaciju Srbije do 21 godine debitovao 2021. godine i tu je upisao šest mečeva, od čega dva prijateljska i četiri u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.