Izraz lica Aleksa Fergusona govori sve o Mančester junajtedu: Totalni debakl na Old Trafordu, klub je u ponoru

Mančester junajted doživio još jedan bolan poraz i situaciju u kojoj nije bio čak 44 godine. Nažalost, veliki ser Aleks Ferguson gledao je taj poraz zajedno sa Nikijem Batom, igračkom legendom kluba

Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mančester junajted izgubio je u meču protiv Brajtona 1:2 i eliminisan je u trećem kolu najprestižnijeg kup-takmičenja na svijetu. Da situacija bude još teža za "crvene đavole", gol za nedostižnih 0:2 na semaforu dao je bivši đak i napadač Junajteda Dani Velbek (35), na asistenciju sjajnog Nijemca Brajana Grude (21), strijelca prvog gola i asistenta.

Bila je to još jedna jako teška noć za Junajted pod vođstvom privremenog trenera Darena Flečera. Dogodila se pred pogledima najvećeg menadžera u istoriji kluba Aleksa Fergusona (84) i njegovog nekadašnjeg veziste Nikija Bata (50), koga danas u Junajtedu mnogi ne znaju.

Flečer je legendarni vezista Junajteda i trener ekipe do 18 godina i sigurno je da je ovo bio njegov drugi i posljednji meč na klupi. Već narednih dana ustupiće svoje mjesto još jednom vremenski oročenom rješenju, Ole Gunaru Solskjeru ili Majklu Keriku, takođe bivšim igračima posrnulog velikana. Očekuje se da neko od njih dvojice vodi ekipu do kraja sezone.

Amorim ostavio Junajted u potpunom haosu

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Ko god da dođe, imaće pred sobom izuzetno težak posao poslije katastrofalne situacije u kojoj je tim ostavio bivši trener Ruben Amorim. Iako je Junajted sedmi na tabeli Premijer lige i još u igri za plasman u Ligu šampiona, čak 44 godine nije se dogodilo da ovako rano ispadne iz oba kup-takmičenja. Podsjetimo, na ovom mjestu na blamažu koju je doživio ljetos pod Amorimom, kada je Junajted ispao iz Liga-kupa protiv Gimzbija, četvroligaša.

Od odlaska ser Aleksa Fergusona 2013. godine titula nije stigla na Old Traford, niti je posrnuli gigant svjetskog fudbala bio ikada ozbiljan konkurent za nju. Događali su se privremeni uzleti pod vođstvom Luja van Gala, koji je 2016. osvojio FA Kup, Žoze Murinjo je osvojio Ligu Evrope i Liga-kup 2017. i bio drugi na kraju sezone, a Ole Gunar Solskjer je u nokaut fazi Lige šampiona izbacio Pari Sen Žermen i bio drugi na tabeli Premijer lige, kao i Murinjo.

Međutim, rukovodstvo je na čelu sa bivšim ljudima Mančester sitija potom donosilo katastrofalne odluke da vjeruje Eriku ten Hagu (55), koji više i nije trener, već tehnički direktor Tventea, a potom i Rubenu Amorimu (40), koji će ostati upamćen kao najneuspješniji trener Mančester junajteda.

U takvoj situaciji, Junajted odavno nema vremena, ni prava na grešku. Navijači su svoje nezadovoljstvo iskazali i jednostavnim transparentom: "Džim ovo ne može da popravi", aludirajući na Džima Retklifa, vlasnika 28,9 odsto dionica Mančster junajteda, zajedno sa porodicom Glejzer (71 odsto).