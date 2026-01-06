"Prodaću sezonsku kartu ako on preuzme Mančester junajted": Legendi je dosta Sitijevih ljudi u klubu

Legendarni vezista Mančester junajted Niki Bat digao glas protiv potencijalnog dolaska Enca Mareske. Ne želi da njegov klub nastavlja da dovodi bivše trenere i funkcionere Mančester sitija.

Nekadašnji vezista Mančester junajteda Niki Bat (50) izričito je poručio da neće dolaziti na stadion svog kluba ako Italijan Enco Mareska (45) postane menadžer poslije otpuštanja Rubena Amorima.

"Šta ako Mareska dođe? Čujte, volim ga kao trenera, zaista, ali znajući odakle je i gdje je ponikao, vratio bih sezonsku kartu. Ili bih je prodao", rekao je Bat u svom podkastu "The Good, The Bad & The Football", u kojem učestvuje zajedno sa Polom Skolsom.

Enco Mareska je nedavno napustio Čelsi poslije godinu i po, a Bat nije zaboravio to da je Italijan počeo karijeru vodeći mladi tim Mančester sitija u sezoni 2020/21, kao i to da je poslije toga bio asistent Pepu Gvardioli u prvom timu Sitija 2022. godine.

"Ne znam da li si dobro shvatio šta hoću da kažem. Ne mogu da sjedim ovdje i da pričam o filozofiji Mančester junajteda i o DNK kluba, a da onda pričam - 'Vau, volim Maresku'. On je bivi član Mančester sitija, uz njega imate i Beradu, Džejsona (Vilkoksa)... Nebitno mi je koliko su imali uspjeha, tamo odakle sam ja svi navijaju za Siti, ja sam navijač Junajteda i ne mogu da prihvatim to", rekao je Bat.

I direktor Mančester junajteda je Sitijev "kadar"

Bat i Pol Skols, asovi šampionskog Junajteda sa kraja devedesetih i početka 21. vijeka, priznali su je potencijalni problem to što je u klubu veliki broj "Sitijevih kadrova". Jedan od njih je i direktor fudbala Mančester junajteda, Džejson Vilkoks (54). On je bio trener omladinske ekipe Sitija od 2013. do 2017. godine i bilo je to njegovo prvo i jedino trenersko iskustvo.

"Slušajte, Džejson je jedan od Sitijevih ljudi. Teško je to zaboraviti. Isto sam pomišljao i kada sam ovdje gledao Žozea Murinja kraj aut-linije, pa sam uhvatio sebe da se zapitam: 'Je*ote, šta ti radiš ovdje?'", rekao je Skols.

"Džejson je očito veoma dobar u svom poslu, radio je u omladinskom pogonu Mančester sitija, radio je u Sautemptonu... Mislim da je ovde već napravio par grešaka. Sa Ten Hagom je potpisao novi ugovor i trajalo je predugo, sa Amorimom je očigledno bila katastrofa", dodao je Skols.

Izvršni direktor je takođe "Sitijev"

I Omar Berada (47), izvršni direktor Mančester junajteda, takođe je "kadar" Mančester sitija, sa još dužom vezom sa menadžerom Pepom Gvardiolom. On je od 2004. godine bio marketing menadžer Barselone i bio je u klubu do 2011, kada je prešao u Mančester siti.

Berada je u Mančesteru vodio Sitijevu kancelariju za međunarodno poslovanje, organizovao je turneje i sprovodio regionalna partnerstva, a 2016. godine je postao jedan od poslovnih direktora. Sa dolaskom Gvardiole pomagao je i sportskom direktoru Ćikiju Begiristajnu, čak i u dovođenju igrača, što je uticalo na to da 2020. godine postane jedan od ključnih funkcionera i u sportskom sektoru Sitija.

U Mančester junajted prešao je direktno iz Sitija 2024. godine i očigledno je da sa saradnicima nema rješenje da vrati klub na nekadašnji nivo. "Crveni đavoli" su prošle takmičarske godine imali jednu od najlošijih sezona u klupskoj istoriji, nisu osvojili nijedan trofej i nisu izborili Evropu, a trenutno su na šestom mjestu tabele Premijer lige.

