Junajted zove bivše igrače da preuzmu tim: Poznata imena dvojice najvećih favorita

Mančester junajted će se poslije loše epizode sa Rubenom Amorimom okrenuti ljudima kojima veruje.

Izvor: PETER POWELL / POOL/EPA POOL, NMC/Pool

Bivši asovi Mančester junajteda Majkl Kerik i Ole Gunar Solskjer najveći su favoriti da postanu novi treneri tog kluba. Poslije otpuštanja Rubena Amorima, rukovodstvo traži rješenje bar do kraja sezone i Bi-Bi-Si otkriva da su nekadašnji igrači crvenih đavola u prvom planu.

Podsjetimo, Kerik je već bio vršilac dužnosti trenera Mančester junajteda kao asistent Žozeu Murinju u Junajtedu i do prošlog ljeta vodio je Midlzbro u Čempionšipu. Sa druge strane, Solskjer je vodio Junajted od 2018. do 2021. Prošlog ljeta dobio je otkaz u Bešiktašu, a sa velikim uspjehom vodio je Molde na početku trenerske karijere 2011. godine.

U sezoni 2020/21, Solskjer je vodio Junajted do finala Lige Evrope i do drugog mjesta u Premijer ligi. Poslije toga tri godine nije radio do poziva Bešiktaša.

Prema istom izvoru, nije isključeno i da Kerik i Solskjer rade zajedno, kao što su radili kada je Norvežanin naslijedio Murinja 2018.

Ekipu Junajteda je u srijedu uveče protiv Barnlija vodio Daren Flečer, takođe bivši as Mančester junajteda koji je ujedno i trener klupske selekcije do 18 godina.