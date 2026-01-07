logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Junajted zove bivše igrače da preuzmu tim: Poznata imena dvojice najvećih favorita

Junajted zove bivše igrače da preuzmu tim: Poznata imena dvojice najvećih favorita

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Mančester junajted će se poslije loše epizode sa Rubenom Amorimom okrenuti ljudima kojima veruje.

Solskjer ili Kerik preuzimaju mančester junajted Izvor: PETER POWELL / POOL/EPA POOL, NMC/Pool

Bivši asovi Mančester junajteda Majkl Kerik i Ole Gunar Solskjer najveći su favoriti da postanu novi treneri tog kluba. Poslije otpuštanja Rubena Amorima, rukovodstvo traži rješenje bar do kraja sezone i Bi-Bi-Si otkriva da su nekadašnji igrači crvenih đavola u prvom planu.

Podsjetimo, Kerik je već bio vršilac dužnosti trenera Mančester junajteda kao asistent Žozeu Murinju u Junajtedu i do prošlog ljeta vodio je Midlzbro u Čempionšipu. Sa druge strane, Solskjer je vodio Junajted od 2018. do 2021. Prošlog ljeta dobio je otkaz u Bešiktašu, a sa velikim uspjehom vodio je Molde na početku trenerske karijere 2011. godine.

U sezoni 2020/21, Solskjer je vodio Junajted do finala Lige Evrope i do drugog mjesta u Premijer ligi. Poslije toga tri godine nije radio do poziva Bešiktaša.

Prema istom izvoru, nije isključeno i da Kerik i Solskjer rade zajedno, kao što su radili kada je Norvežanin naslijedio Murinja 2018.

Ekipu Junajteda je u srijedu uveče protiv Barnlija vodio Daren Flečer, takođe bivši as Mančester junajteda koji je ujedno i trener klupske selekcije do 18 godina.

Tagovi

Mančester junajted fudbal Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC