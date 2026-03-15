Srbija ostala bez bronze: Drama na kraju koštala basketaše medalje

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Basketaši Srbije poraženi su u meču za bronzu na Kupu šampiona i ostali su bez medalje u Bankoku.

Srbija nije osvojila bronzu na Kupu šampiona u basketu 3x3. Ekipa u sastavu Nenad Nerandžić, Marko Branković, Stefan Milivojević i Filip Kaluđerović poražena je 20:17 od stane Holanđana

Iako je srpski tim vodio tokom skoro cijelog meča na kraju je serija Holanđana 4:0 uspela da donese prednost rivalu i na kraju i pobjedu poslije poena legendarnog Vortija De Jonga sa penala. Ovo je bio prvi trijumf Holandije nad Srbijom na zvaničnim meečvima u 3x3 basketu. 

Tim iz Srbije se prošetao do polufinala nakon čega je tim Sjedinjenih Američkih Država bio bolji od srpskih momaka u drami 15:14, tako da nisu uspjeli da odbrane zlato iz prošle godine. 

Kako je Srbija ostala bez bronze? 

Poveli su sa 2:1 Holanđani, ali onda su Srbi preokrenuli i poslije dvije dvojke Marka Brankovića bili je 6:2. Jan Drisen je poenom ispod koša uspio da održi svoj tim u igri i Holanđani su poslije njegovih poena stigli do 7:5 i vratili se u igru. Problem su im bili faulovi koje su pravili, ali naš tim je promašivao trojke i vratio je rivala u igru.

Na 7:7 je vratio rival, ali onda je Marko Branković pogodio uz zvuk sirene za dva i sa 9:7 se otišlo na prvi tajmaut. Nakon toga Nerandžić je imao lake poene ispod koša, a Kaluđerović je poentirao u prodoru i opet su se odmakli na 11:7. Ipak uključio se veteran Vorti De Jong i pogodio za 11:9, a onda je pogodio i za nerješeno 11:11.

 Vratio je Nerandžić prednost poenima ispod koša za 12:11, ali odmah je Holandija izjednačila i izbacila ih iz bonusa. Bilo je nerešjeno na dva i po minuta do kraja, a onda je Nenad Nerandžić pogodio dno mrežice za 14:12. Nakon toga smo vidjeli njegovu vrhunsku blokadu, ali je i napravio nepotreban faul za dva bacanja. 

Na minut i po do kraja bilo je nerješeno, a onda je De Jong dao dvojku za 16:14. Ukrali su Holanđani dvije lopte i na kraju je Holandija serijom od 4:0 došla do 17:14. Uspeli su da šutnu za izjednačenjje i bilo je 18:17. Ukrao je loptu srpski tim na devet sekundi do kraja, a Holanđani su zatražili čelendž. Dobili su loptu i to je bilo to, Vorti De Jong je zapečatio poraz 20:17. 

(MONDO, N.L.) 

