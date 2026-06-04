logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preokret na Marakani: Zvezda ostala bez velikog novca, pa donijela neočekivanu odluku

Preokret na Marakani: Zvezda ostala bez velikog novca, pa donijela neočekivanu odluku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

FK Crvena zvezda neće poslati na pozajmicu Daglasa Ovusua, saznaje MONDO.

Daglas Ovusu ne ide na pozajmicu Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Crvene zvezde Daglas Ovusu ostaje na Marakani, saznaje MONDO! Iako se spekulisalo da će fudbaler iz Gane biti proslijeđen na pozajmicu, to za sada neće biti slučaj! Srpski šampion imao velikodušnu ponudu Viktorije Plzenj, ali od svega se odustalo nakon što Ovusu nije imao najbolje parametre na ljekarskim pregledima.

Logičan korak je bilo pokušati sa pozajmicom u domaćem prvenstvu, ali kako nam je potvrđeno, Ovusu će biti na raspolaganju Dejanu Stankoviću na predstojećim pripremana.

Ovusu je prije šest mjeseci kupljen je od Radnika iz Surdulice za čak 2,2 miliona evra, međutim, nije je najbolje pokazao u crveno-bijelom dresu. Česi su htjeli da iskoriste priliku, već tokom zime su se raspitivali za reprezentativca Gane, a onda nedavno ponudili Crvenoj zvezdi čak 4.300.000 evra (fiksno 3.300.000 i još milion kroz bonuse).

Kako Ovusu nije zadovoljnio na ljekarskim pregledima, Zvezda je odlučila da ga zadrži i trenutno ne razmatraju opciju bilo kakve pozajmice.

Ovusu je u januaru 2026. godine stigao u Zvezdu za 2,2 miliona i 15 odsto od naredne prodaje, na odigranih 13 mečeva u crveno-bijelom dresu zabilježio je dva gola i asistenciju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Daglas Ovusu

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC