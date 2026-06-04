FK Crvena zvezda neće poslati na pozajmicu Daglasa Ovusua, saznaje MONDO.

Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Crvene zvezde Daglas Ovusu ostaje na Marakani, saznaje MONDO! Iako se spekulisalo da će fudbaler iz Gane biti proslijeđen na pozajmicu, to za sada neće biti slučaj! Srpski šampion imao velikodušnu ponudu Viktorije Plzenj, ali od svega se odustalo nakon što Ovusu nije imao najbolje parametre na ljekarskim pregledima.

Logičan korak je bilo pokušati sa pozajmicom u domaćem prvenstvu, ali kako nam je potvrđeno, Ovusu će biti na raspolaganju Dejanu Stankoviću na predstojećim pripremana.

Vidi opis Preokret na Marakani: Zvezda ostala bez velikog novca, pa donijela neočekivanu odluku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ovusu je prije šest mjeseci kupljen je od Radnika iz Surdulice za čak 2,2 miliona evra, međutim, nije je najbolje pokazao u crveno-bijelom dresu. Česi su htjeli da iskoriste priliku, već tokom zime su se raspitivali za reprezentativca Gane, a onda nedavno ponudili Crvenoj zvezdi čak 4.300.000 evra (fiksno 3.300.000 i još milion kroz bonuse).

Kako Ovusu nije zadovoljnio na ljekarskim pregledima, Zvezda je odlučila da ga zadrži i trenutno ne razmatraju opciju bilo kakve pozajmice.

Ovusu je u januaru 2026. godine stigao u Zvezdu za 2,2 miliona i 15 odsto od naredne prodaje, na odigranih 13 mečeva u crveno-bijelom dresu zabilježio je dva gola i asistenciju.