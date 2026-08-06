Toni Jović novi kapiten Sloge

Jović posjeduje sve osobine koje odlikuju pravog kapitena - neosporan igrački kvalitet, bogato iskustvo, kao i prepoznatljiv autoritet u svlačionici.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Uprava i stručni štab Sloge donijeli su odluku - Toni Jović (33) biće novi kapiten kluba iz Doboja u predstojećoj sezoni.

Iskusni ofanzivac već duže vrijeme uživa status jednog od najcjenjenijih fudbalera na terenima Premijer lige BiH, dok je u dresu Sloge izrastao u ključnu figuru i apsolutnog lidera na terenu. Da je riječ o igraču bez kojeg se napad tima sa "Luka" ne može zamisliti, najbolje potvrđuje i statistika iz protekle sezone, po kojoj je Jović bio među najbolji strijelac i igrač svog tima i jedan od najzaslužnijih za opstanak Dobojlija u ligi.

Traka oko ruke stoga dolazi kao prirodan slijed okolnosti. Jović posjeduje sve osobine koje odlikuju pravog kapitena - neosporan igrački kvalitet, bogato iskustvo, kao i prepoznatljiv autoritet u svlačionici.

Navijači Sloge sa velikim optimizmom iščekuju start nove sezone, vjerujući da je klub predvođen igračem poput Jovića spreman za nove velike izazove i borbe za što bolji plasman u najvišem rangu bh. fudbala.