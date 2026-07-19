Nova pobjeda Sloge na Zlatiboru: Bolivar strijelac za trijumf nad Teleoptikom!

Dobojlije odigrale još jedan pripremni meč.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri dobojske Sloge upisali su još jednu pobjedu na pripremama na Zlatiboru.

Nakon trijumfa 1:0 protiv Napretka iz Kruševca istim rezultatom u nedjelju je savladan i Teleoptik.

Strijelac jedinog gola na utakmici bio je Horhe Bolivar, novajlija u ekipi Perice Ognjenovića, koji je ovog ljeta stigao sa njim iz Rudar Prijedora.

Duel protiv Teloptika trebao je biti odigran u subotu poslijepodne, ali je zbog nevremena na Zlatiboru pomjeren za nedjelju prijepodne.