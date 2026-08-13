"Zmajevi" započeli pripreme na Vlašiću

Bh. reprezentativci će na Vlašiću trenirati do 17. avgusta te nakon toga nastaviti pripreme u Sarajevu.

Izvor: KS BiH

Košarkaška reprezentacija BiH okupila se danas na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundobasket.

Selektor Dario Đerđa na raspolaganju ima većinu pozvanih košarkaša. Luka Garza, Ksaviker Kastaneda i Amar Alibegović naknadno će se priključiti ekipi u narednim danima.

Koga nema?

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Van stroja su i dalje Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u konkurenciji za susrete kvalifikacija protiv Italije u Tuzli (28. avgust) i Litavnije u Vilniusu (1. septembar).

“Nažalost, sa žaljenjem moramo objaviti da Džanan ne može biti sa nama u ovom kvalifikacionom ‘prozoru’ jer njegov rehabilitacijski proces i dalje traje. Trebalo bi da bude u regularnom košarkaskom programu u septembru. Želimo mu dobar i uspješan oporavak te ga očekujemo u novembru i februaru u dresu 'zmajeva'. Emir, nažalost, takođe ne može biti dio tima za ovaj ‘prozor’ jer je i dalje u procesu rehabilitacije te će nam se, ako sve bude u redu, priključiti za mečeve u novembru i februaru. Želimo mu brz oporavak i povratak u dres reprezentacije”, rekao je selektor Đerđa.

Plan priprema

"Zmajevi" će na Vlašiću trenirati do 17. avgusta te nakon toga nastaviti pripreme u Sarajevu. Prijateljska utakmica s Poljskom zakazana je u Hrasnici za četvrtak, 20. avgusta (19 sati).

Tri dana kasnije reprezentacija BiH će odigrati pripremni meč protiv Bosne u tuzlanskom "Mejdanu". Pod svodom iste dvorane bh. selekcija će 28. avgusta ugostiti selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.