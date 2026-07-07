BiH posljednja u novoformiranoj grupi: "Zmajevi" protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za Mundobasket

Završen je prvi krug, formirane su nove, odlučujuće grupe.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaška reprezentacija BiH poražena je sinoć u dvorani "Aleksandar Nikolić" od Srbije rezultatom 94:81 u posljednjoj utakmici grupe C kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Izabranici selektora Darija Đerđe tako su takmičenje okončali sa dvije pobjede i četiri poraza, što je bilo dovoljno za treću poziciju koja donosi mjesto u narednoj fazi. Plasman u ovaj krug takmičenja bh. košarkaši izborili su duplim trijumfom nad Švajcarskom, dok su u oba susreta sa Turskom i Srbijom upisali poraze.

U naredni krug tako su prenijeli osam bodova, pa se u novoformiranoj grupi, koju čine i tri najbolja tima iz grupe D (Italija, Litvanija i Island), nalaze na posljednjem, šestom mjestu. Turci su na čelu sa maksimalnim učinkom (6-0) i 12 bodova, Italija ima 11, a Srbija 10. Litvanija i Island na četvrtoj i petoj poziciji imaju po 9 bodova, a plasman na Mundobasket 2027, koji se igra u Kataru, izboriće tri najbolja tima iz grupe.

BiH će prvu utakmicu u ovoj fazi odigrati 28. avgusta na domaćem terenu protiv Italije, dok tri dana kasnije slijedi gostovanje Litvaniji.

Meč sa Islandom na gostujućem terenu zakazan je za 26. novembar, dok će Litvanija doći u BiH 9. novembra. Posljednje kolo igra se krajem februara i početkom marta 2027. godine. Gostujući susret sa Italijanima igra se 26. februara, dok će Island stići na gostovanje "zmajevima" 1. marta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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